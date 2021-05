Eric Bana habló de Hulk; ¿volvería a interpretar al superhéroe?

En 2003, el australiano Eric Bana se convirtió en el primer actor en interpretar en la pantalla grande al icónico personaje de Marvel Bruce Banner-El increíble Hulk en la película Hulk, dirigida por Ang Lee. Sin embargo, para sorpresa de muchos y a pesar de haber sido uno de los éxitos comerciales de ese año, el film no tuvo secuelas, como sí había sucedido con las adaptaciones cinematográficas contemporáneas de Spider-Man y X-Men, otros cómics clásicos de la franquicia.

Bana no volvió a ponerse en la piel del científico que -tras absorber enormes cantidades de radiación gamma durante un experimento fallido- se transforma en un gigante de color verde cuando se enoja. El superhéroe regresó eventualmente a la pantalla grande con el reboot El increíble Hulk (2008), pero el largometraje -el segundo del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tras el debut de Iron Man- tuvo a Edward Norton como protagonista. Pero el estadounidense tampoco lograría conservar su lugar y sería reemplazado por Mark Ruffalo a partir de la primera entrega de la saga de Avengers, estrenada en 2012.

Bana como Bruce Banner en Hulk (2003)

A diferencia de la de Norton, la salida de Bana no causó demasiado revuelo en su momento y de a poco se convirtió en un recuerdo lejano. Pero en un diálogo vía podcast publicado ayer, el actor australiano dio algunas definiciones que impactaron.

En primer lugar, Bana confesó que, desde un principio, nunca tuvo la intención de volver a interpretar a Banner. “No te metías en una película como esa creyendo que ibas a hacer más de una... eso simplemente no estaba en juego”, dijo en referencia al papel que jugaban por aquel entonces las producciones de superhéroes en Hollywood, en claro contraste con la situación actual. “Las expectativas no son las mismas que las que hay hoy. Yo lo encaré como un proyecto aislado”, continuó, aclarando que no recibió ninguna oferta para retomar el rol desde el estreno de Hulk; ni siquiera para el proyecto que acabó protagonizando Norton.

Edward Norton en El increíble Hulk (2008) Imdb.com

Luego, el actor de 52 años contó que meditó extensamente la decisión antes de confirmar su presencia en el film de Ang Lee, ya que tenía algunas reservas al respecto. “No fue un sí veloz, eso seguro. Me tomó un poco de tiempo hacerme la idea. No tuve acceso al guion antes de firmar el contrato. Es una de las pocas producciones que hice en que me sucedió eso. Simplemente no era el tipo de película que me veía haciendo”, rememoró.

Sobre ese último punto, Bana aclaró que el género de superhéroes no le interesa demasiado. “Por eso no recaí en ese área. No es el tipo de películas que voy corriendo a ver, así que esa conversación es algo que tengo conmigo mismo si quiero pasar a formar parte [de un proyecto]”, explicó, agregando que vio la reversión de Louis Leterrier que protagonizó Norton, pero no hizo lo mismo con las apariciones posteriores de Ruffalo. Sin embargo, sí le dedicó elogios al actor que logró mantenerse en el papel en la última década. “Él es el que le encontró la vuelta, su propio tranco”, dijo a propósito del éxito de Ruffalo en el MCU.

Hacia el final de la charla, Bana compartió una graciosa anécdota sobre Nick Nolte, quien encarnó a David Banner, el padre de su personaje, en Hulk, y aparentemente hizo uso de un tanque de oxígeno durante el rodaje de la película. “Me dijo un día -inhaló una bocanada de oxígeno y me dijo- ‘No necesito realmente esto, nada más les hace pensar que estás totalmente loco y te prestan atención’”, recordó el australiano entre carcajadas.

LA NACION