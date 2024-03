Escuchar

Robert Downey Jr. recibió este domingo 10 de marzo su primer premio Oscar por su interpretación del político Lewis Strauss en Oppenheimer, como Mejor Actor de Reparto. El famoso subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles, California, y brindó un discurso plagado del carisma que lo caracteriza. Sin embargo, una frase que dijo causó estragos en las redes sociales, ya que fue tomada como un palito para Marvel, donde se puso en la piel de Iron Man por más de una década.

El actor arrasó en la temporada de premios con su interpretación secundaria y, tras recibir el Oscar, le agradeció a su familia: “Me gustaría agradecer a mi terrible infancia, a la Academia, a mi veterinaria, digo, esposa, Susan Downey. Ella me encontró, me rescató y me devolvió a la vida”.

Seguido, el hombre que encarnó a Lewis Strauss hizo una llamativa reflexión: “Aquí está mi pequeño secreto: necesitaba este trabajo más que él a mí. Chris [Nolan] lo sabía, [la productora Emma Thomas] se aseguró de que me rodeara con uno de los mejores actores y equipos de todo el tiempo”.

Los mejores actores de los Oscar 2024: Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph, Emma Stone y Cillian Murphy (Photo by Robyn BECK / AFP) ROBYN BECK - AFP

Y continuó con un agradecimiento a sus compañeros de elenco: Emily Blunt, Cillian Murphy y Matt Damon. “Emily, Cillian, Matt... fue fantástico y estoy aquí ante ustedes como un mejor hombre gracias a eso. Ya sabes, lo que hacemos es significativo y las cosas que decidimos hacer son importantes”, sostuvo.

En las redes sociales, algunas personas especularon con que lo que Downey dijo sobre que “necesitaba el trabajo más que a él” y su comentario final sobre que las cosas que “decidimos hacer” son “relevantes” estarían dirigidos directamente a Marvel, con quien cortó su relación después de una década de trabajo, tiempo en el que su célebre papel del superhéroe no recibió ningún premio.

(De izquierda a derecha) Hoyte van Hoytema, Cillian Murphy y Robert Downey Jr. asisten a la cena de los EE BAFTA Film Awards 2024 en el Royal Festival Hall el 18 de febrero de 2024 en Londres, Inglaterra.(Photo by Dave Benett/BAFTA/Getty Images for BAFTA) Gatty Images - BAFTA

Según consignó el periódico británico Independent, en X varos usuarios hicieron referencia a este presunto palito y escribieron. “‘Necesitaba este papel mucho más de lo que ellos me necesitaban a mí'. Este hombre NO quiere volver a maravillarse LOL”; “RDJ decía ‘necesitaba este trabajo más de lo que él me necesitaba a mí’, Dios mío, estaba HARTO de las capas de Marvel***”; fueron dos de las frases que referían a esta teoría.

Esta no es la primera vez que los fans de Downey detectan cierto nivel de sarcasmo en sus declaraciones. Recientemente, el actor recibió un Bafta y cuando subió a agradecerlo, dijo que había aceptado “intentar un enfoque discreto [sobre Oppenheimer] como último esfuerzo para tal vez resucitar mi menguante credibilidad”.

Oppenheimer el gran ganador de los Oscar 2024

Pese a que no sorprendió, Oppenheimer fue la película más premiada de la noche, con siete estatuillas a: Mejor Película, Mejor Director (Christopher Nolan), Mejor Actor (Cillian Murphy), Mejor Actor de reparto (Robert Downey Jr.), Mejor Banda Sonora (Ludwing Göransson), Mejor Fotografía (Hoyte van Hoytema), y Mejor Edición (Jennifer Lame).

Las predicciones apuntaban a que su suerte sería la que finalmente fue, ya que había recibido el respaldo del PGA (el Sindicato de Productores, casi siempre el equivalente al premio a la mejor película en los Oscar) y del DGA (el Sindicato de Directores, que le dio su galardón a Christopher Nolan).

La película de Nolan está basada en el libro American Prometheus, de Kai Bird y Martin J. Sherwin. El film relata la vida del físico que creó la bomba atómica, desde su época como estudiante en Europa, su trabajo como profesor en California, hasta la puesta en marcha del Proyecto Manhattan, el programa secreto desarrollado por los Estados Unidos para construir armas nucleares.

