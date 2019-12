Ernestina Pais criticó a Yanina Latorre y la panelista le contestó

Yanina Latorre se defendió en vivo y le contestó a Ernestina Pais Fuente: Archivo

16 de diciembre de 2019 • 15:45

Esta mañana, y tras escuchar las declaraciones de Diego Latorre en un programa radial, donde el exfutbolista aseguraba que quería recomponer su relación con su mujer, Yanina Latorre no quiso opinar al respecto.

Sin embargo, Yanina criticó a todos los programas (en especial a Incorrectas) que le dieron lugar a Julieta Biesa para hablar en contra de su Latorre. Pero el tema no quedó ahí. La panelista de Los ángeles de la mañana también le contestó duramente a Ernestina Pais por sus dichos en el programa de Ulises Jaitt, días atrás.

"A veces son mentiras. Es peligroso. Esta chica (en referencia a Julieta Biesa) cambió la versión veinte veces. Dijo otro color y marca de auto. Diego no tiene ese auto. Eso no existió, es un delirio de una persona que quiere cámara", comenzó Latorre en defensa de su exmarido.

"¿No salió con chicas trans?", preguntó Ángel De Brito. "No tengo idea, ni le pregunté. Duele que haya gente en un programa de televisión que se siente a inventar cosas de la nada", contestó. Sin embargo, minutos después, la panelista hizo referencia a los dichos de Ernestina Pais, quién dio a entender que la rubia merece todo lo que está viviendo por su proceder en los medios.

"Yanina me parece súper picante. A veces se va de mambo. Nosotras (por ella y su hermana Federica Pais) fuimos víctimas de ella. No se puede juzgar sobre cosas tan heavys, hay que poner un freno. Mi hermana estaba muy mal por la situación que estaba pasando y ella no tuvo piedad. Entiendo que hace su trabajo pero hay que ponerle un freno", lanzó en el programa de radio de Ulises Jaitt, en referencia al episodio policial que acusa a su sobrino de robo.

La respuesta de Yanina no tardó en llegar. Luego de ver el tape, la mediática se defendió en vivo. "Le cuento a Ernestina que la entiendo perfecto pero creo que está equivocada. Yo no hablé de la vida privada ni de ella, ni de su hermana, ni de su sobrino. Él cometió un delito y fue denunciado. Lo cubrió todo el mundo como un hecho policial, ¿por qué tenemos que proteger al hijo de un famoso y sí exponer al hijo de la señora que vende pan?", explicó justificando su accionar en los medios.

"Ella que es tan de los derechos humanos y protege a todo el mundo, el tratamiento es el mismo para todos. Ellas pedían clemencia pero, ¿si les llegaba la data del hijo de Beto Casella no lo iban a cubrir?", preguntó con tono irónico y luego comentó: : "Ella quedó caliente desde lo del telar de la abundancia. Yo no hablé cuando la echaron del trabajo por no cumplir. Si tengo la data del telar de la abundancia donde hay una estafa tremenda, ¿por qué tengo que tener piedad?".

Finalmente y con intenciones de diferenciar los hechos, sostuvo: "Lo de su sobrino era la información de un delito, lo de Diego no es un delito. Esa es la diferencia. Ella le pega a todo el mundo, cuando le toca a una amiga o a un familiar se pone loca. Tenés que bancártela. Si mañana a Lola la acusan de afanar y la detienen, ¿no van a cubrir el tema? Van a decir que es chorra y yo me la tengo que bancar", remató una enojadísima Yanina Latorre.