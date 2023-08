escuchar

Cada vez son más los famosos que deciden llamar a sus hijos con nombres extravagantes o poco conocidos. Y Rumer Willis no fue la excepción. La hija de las megaestrellas de Hollywood Bruce Willis y Demi Moore bautizó a la pequeña que tuvo en abril , fruto de su relación con Derek Richard Thomas, Louetta . Luego del impacto inicial que causó la noticia, la también actriz decidió contar, con mucha gracia, el detrás de escena de la elección.

Rumer, la hija de Demi Moore y Bruce Willis, presentó a su bebé Instagram @rumerwillis

Según explicó a la revista People, la actriz de Érase una vez en... Hollywood, de 35 años, Louetta no fue el nombre que inicialmente ella y su pareja tenían en mente. “Estábamos pensando en el nombre de Loretta y fue un error tipográfico. Su padre y yo nos enviábamos mensajes de texto y él dejó la ‘R’ fuera de Loretta, así que solo quedó Louetta”, repasó Willis.

Su reacción, a diferencia de lo que podría suponerse, fue de sorpresa y fascinación. “Yo quedé como ‘¡Oh, me encanta eso!’. Siento que fue uno de esos momentos del universo donde se da una intervención divina y lo descubrimos bastante temprano en mi embarazo”, contó la flamante mamá.

Con el asunto definido, Willis reveló que pasó un tiempo hasta que dejaron de preocuparse por el hecho de que el nombre encaje bien con la personalidad y el rostro de la pequeña. “Lo que me asustó fue que me encantaba ese nombre, pero, pensaba, ´¿será su nombre? ¿Es el nombre correcto? ¿Qué pasa si ella sale y no se ve así?´”, explicó. “Me enamoré tanto del nombre, tan temprano, que luego me preocupé de que no funcionara”, detalló.

Rumer confió luego que todo cambió en el mismo momento en el que vio a la criatura: “Para mí, al menos en este momento, iba a ser Lou, ya fuera un niño o una niña”, dijo, y agregó que tanto a ella como a Thomas también les gusta la “versatilidad” del nombre. “Quería encontrar algo que tuviera mucha versatilidad. Si ella no se siente como una Louetta, puede llamarse Lou, puede llamarse Etta. Puede cambiarlo a lo largo de su vida. Lo que quiera”, completó.

Parir en casa

Además de revelar los pormenores del nombre de Lou, Rumer contó, en un podcast sobre maternidad, cómo fue parir en su casa con la ayuda de una doula, de Thomas, de su mamá -Demi Moore- y de sus hermanas Tallulah Willis y Scout LaRue Willis.

Según su relato, después de meterse en la bañera con ganas de pujar, su doula sintió que el agua seguía intacta. “Ella me estaba revisando y sintió que mi bolsa de agua se abultaba, pero aún no se reventaba, lo cual era una locura. Entonces, pensé, ‘Bueno, ¿deberíamos romperla?’”, recordó. “‘Ella me dijo: ‘Bueno, vos podés’”, y yo quedé como ‘¿Hablás en serio?’”.

Sin ningún pudor, Rumer continuó con los detalles de lo que sucedió aquel día de abril. “Coloqué mi dedo ahí, la sentí y fue una locura. Podía sentir totalmente esta pequeña bolsa. Se siente como un globo de agua, pero con una piel un poco más dura”, compartió. Luego, siguió las indicaciones de su doula: “Ella me dijo: ‘Está bien. En la próxima contracción, solo empuja con el dedo’, y así la reventé. Creo que hay una foto mía y tengo una mirada de sorpresa y conmoción en mi rostro. Porque es una sensación diferente cuando la bolsa de agua empuja contra tu cuello uterino a cuando la cabeza del bebé está ahí”, completó.

Lou nació el 18 de abril y desde ese momento Rumer comparte en su cuenta de Instagram su felicidad por la llegada de la pequeña. “Eres más de lo que jamás soñamos”, escribió junto a una foto de la recién nacida para presentarla en sociedad. También eligió postear imágenes de la beba junto a los hombres de su vida -su pareja y Bruce Willis, su padre-, fotos de ella amamantando, de su cuerpo luego de dar a luz y varias postales del momento del parto.

Bruce Willis junto a su nieta Captura

Rumer también celebró la posibilidad de que Bruce esté ahí para su pequeña hija. “Ver a mi padre abrazar a mi hija hoy fue algo que atesoraré por el resto de mi vida. Su dulzura y amor por ella es tan puro y hermoso. Papá, tengo mucha suerte de tenerte y Lou también. Gracias por ser el papito más tonto, cariñoso y genial que una chica podría pedir. La mejor niña de papá del juego...”, escribió junto a una foto del actor alzando a la bebé.

