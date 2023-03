Rumer celebró su baby shower con su mamá, Demi Moore, sus hermanas y la esposa de su papá, Bruce Willis

escuchar

Rumer Willis está esperando su primer hijo y el embarazo la tiene radiante. La actriz de House Bunny, de 34 años, y su novio, Derek Richard Thomas, celebraron que ya se acerca la fecha de parto con un gran baby shower en Los Ángeles, organizado por Demi Moore, su mamá y por sus hermanas, Tallulah y Scout Willis.

La futura mamá lució un vestido blanco ajustado sin hombros y el pelo suelto, llevando sus rulos colorados de forma descontracturada. Además de Tallulah y Scout, también estuvieron presentes sus hermanas más chicas, Evelyn Penn, de 8 años y Mabel Ray, de 10, hijas de Bruce Willis y Emma Heming. La madre de las menores también asistió al evento.

Durante un episodio del podcast Bathroom Chronicles, de Peggy Rometo y Kimberly Van Der Beek, Rumer habló de su embarazo y de cómo gracias a él aprendió a poner límites. “Me ha hecho mejorar tan rápido... Antes solía tener la tendencia a complacer a la gente o a no defenderme por pequeñas cosas que se me metían en la piel ”, dijo. “Yo diría que, literalmente, tal vez incluso una semana después de quedar embarazada, de repente decía: ‘no, eso no va a funcionar para mí nunca más ’”, explicó.

“Fue como si de pronto se descargara una nueva ecuación y un nuevo rompecabezas”, explicó. “Y todo viene con un sistema operativo diferente”, culminó. Rumer también contó que ser madre siempre estuvo en sus planes. “Era como esas cosas raras que a veces la gente tiene en claro, como ‘quiero ser músico o quiero dedicarme a esto’”, expresó.

“Ser madre es algo que sentía como un propósito divino y algo que, cuando empecé a pensarlo, lo sentí como una gran alegría”, compartió Willis. “El otro día hablaba con mi pareja y le decía que la idea de poder llevar a mis hijos en un carrito me hace tanta ilusión que ni siquiera puedo expresarlo. ¡Me muero de ganas””, culminó.

El bebé será el primer nieto de Demi Moore y Bruce Willis , quienes no ven la hora de que nazca para poder disfrutar de esta nueva etapa como abuelos.

El drama de Rumer por la salud de su papá

Bruce Willis y su gran familia ensamblada

Hace unos días, la familia de Bruce Willis comunicó que el actor padece demencia frontotemporal. Después de hacer oficial el nuevo diagnóstico del actor, sus tres hijas mayores admitieron sentirse algo abrumadas por la situación. Así lo contaba la propia Scout Willis en su Instagram. “Me siento emocionalmente agotada y un poco abrumada, pero también muy asombrada por todo el amor que tanta gente siente por mi padre”, escribió junto a una foto en la que aparece con una capucha y la cara muy cansada. Minutos después de subir esta historia, Tallulah compartía la misma imagen escribiendo que atraviesa “el sentimiento exacto” de su hermana además de agradecer todo “el amor por nuestro padre y nuestra familia”.

Mientras transita su embarazo, Rumer Willis recibe muchos mensajes de amigos y colegas. “Te amo mucho, querida amiga. Te abrazo a vos y a tu familia, tu papá es una leyenda”, apuntó Aaron Paul. “Te mando todo mi amor”, sumó el actor Wilmer Valderrama. Moore también recibió el apoyo de varias celebridades que dejaron sus palabras de aliento para toda la familia. Entre ellos, la actriz Selma Blair, quien padece esclerosis múltiple. Ella escribió que le manda “mucho amor”, al igual que sus colegas, Frances Fisher, Alyssa Milano y Sophia Bush.

En medio del dolor, la familia está “más unida que nunca” y la actual esposa de Bruce Willis, Emma Heming, cuenta con “el mayor sistema de apoyo, que son las tres hijas mayores de él”, para enfrentar la situación junto a sus pequeñas hijas y que por eso “no podría estar más agradecida”.

