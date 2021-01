"Es un día a día". Rumer Willis cumple cuatro años de sobriedad

Rumer Willis celebró cuatro años de sobriedad en la noche de Fin de Año

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de enero de 2021 • 12:48

Rumer Willis tuvo en esta Nochevieja un motivo más para brindar. A través de una publicación que compartió en las redes sociales, la actriz de 32 años celebra cuatro años de sobriedad y alienta a las personas que como ella padezcan de problemas de adicción al alcohol a que no bajen los brazos.

La hija de Bruce Willis y Demi Moore publicó dos imágenes, en una de las cuales se mostró orgullosa levantando cuatro dedos para referirse al tiempo que lleva alejada de comportamientos nocivos y escribió un extenso texto refiriéndose a su situación.

"¡Cuatro años sobria hoy!", expresó primero horas antes de la madrugada del primer día del año. "Estoy muy agradecida por elegirme a mí misma por encima de todo, y especialmente el año pasado, momento en que pasaron tantas cosas, no solo para mí, sino para el mundo", agregó.

La ex estrella de Empire siente una "inmensa gratitud" por el logro personal de poder plantarle cara a las dificultades. "Este año ha traído muchos desafíos, pero lo sé porque elijo estar a la altura de cada momento cada vez que me amo y me demuestro que soy capaz de superar cualquier cosa", compartió.

En su inspirador mensaje, Willis se dirigió a aquellas personas con problemas de adicciones que estén persiguiendo la sobriedad para recordarles que la superación del problema es una tarea personal y que requiere de una atención diaria.

"Para quienes estén luchando por estar sobrios, quiero que sepan que no es un proceso único para cada uno y que pasa por el día a día", escribió. "No tengo todas las respuestas, sé lo que me ha funcionado, y siempre estoy aquí para brindar apoyo o simplemente escuchar", subrayó.

Conforme a los criterios de Más información