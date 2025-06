El emotivo mensaje de Rumer Willis a Bruce en el día del padre: “Siento un profundo dolor”

Para conmemorar el día del padre, Rumer Willis, la hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis, hizo una emotiva reflexión en sus redes sociales sobre su relación con el actor, quien fue diagnosticado hace unos años con demencia.

La actriz habló sobre su amor por su padre y se abrió ante sus seguidores sobre las luchas que enfrenta al no ser capaz de conectarse con él de la manera que lo hacía antes de su diagnóstico.

“Hoy es un día duro”, comenzó escribiendo Rumer, de 36 años, en un posteo en donde también compartió fotos de su infancia con su padre. “ Siento un profundo dolor en el pecho por hablar con vos y contarte todo lo que estoy haciendo y lo que está pasando en mi vida. De abrazarte y preguntarte sobre la vida, tus historias, luchas y éxitos”.

“Ojalá te hubiera hecho más preguntas mientras aún podías contármelo todo”, continuó. “Pero sé que no querrías que estuviera triste hoy, así que intentaré simplemente estar agradecida recordándome a mí misma lo afortunada que soy de que seas mi padre y de que aún estés conmigo y aún pueda sostenerte, abrazarte, besarte la mejilla y frotarte la cabeza mientras te cuento historias”.

Refiriéndose a su hija Louetta, de 2 años, a quien tuvo con su ex Derek Richard Thomas, Rumer también escribió sobre poder ver los ojos de Bruce “iluminarse” cuando la ve.

“Estaré agradecida por cada momento que pase contigo”, concluyó al referirse al vínculo entre abuelo y nieta. “ Te quiero mucho papá, feliz día del padre. Enviando amor a todos los que están en el barco conmigo o han perdido a sus padres, a las madres solteras que son papás también y a mi futuro papá bebé”.

“Más allá de las palabras"

Además de Rummer, Emma Heming Willis -actual esposa de Bruce y madre de las dos hijas menores del actor- también hizo una publicación en sus propias redes hablando de la tristeza que le produce el día del padre.

“Feliz Día del padre a todos los padres que viven con alguna discapacidad o enfermedad y que a pesar de eso los están apoyando en todo lo que pueden”, escribió al subir una foto de la estrella abrazando a una de sus hijas. “Lo que Bruce enseña a nuestras hijas va mucho más allá de las palabras”, continuó. “Resiliencia, amor incondicional y la fuerza silenciosa de simplemente estar presente. Esta foto dice mucho. El amor se profundiza. Se adapta. Permanece, incluso cuando todo lo demás cambia. Pero para ser justa conmigo misma, estos días simbólicos revuelven mucho”.

“ Hoy estoy profundamente triste. Deseo, con cada célula de mi cuerpo, que las cosas pudieran ser diferentes para él y más ligeras para nuestra familia”, confesó. “Como dicen en nuestra comunidad DFT, ‘Es lo que es’. Y aunque pueda sonar despectivo, para mí no lo es. Me ayuda. Me ayuda a volver a la aceptación de lo que es y no luchar contra esto en cada paso del camino como solía hacerlo”.

Emma concluyó su post con un mensaje a todos los padres en su día: “Hoy, celebremos a los papás corajudos, a los que están aquí y a los que llevamos con nosotros”.

Bruce Willis, de 69 años, fue diagnosticado con afasia en 2022 y con demencia frontotemporal en 2023. La demencia frontotemporal es la forma más común de demencia en personas menores de 60 años y por el momento no tiene ni tratamiento ni cura. A causa de esto, la estrella de Hollywood dejó su trabajo como actor y se desvinculó de la vida pública. Este problema de salud le provoca cambios de personalidad y de comportamiento y así como una dificultad para comprender palabras o hablar, entre otras cuestiones.