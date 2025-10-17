Emma Heming, esposa de Bruce Willis, contó cómo conviven sus hijas con la enfermedad del actor: “Extrañan mucho a su padre”

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, habló abiertamente sobre cómo sus dos pequeñas hijas están lidiando con el diagnóstico de demencia de su padre. En una entrevista con Vogue Australia, la modelo e influencer de 47 años habló sobre Mabel y Evelyn, quienes tienen 13 y 11 años, y como las afecta en su día a día la enfermedad del actor, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal.

“Están tristes, extrañan mucho a su padre”, declaró la mujer. “Bruce se está perdiendo hitos importantes de la vida de ella, lo cual es duro para las chicas, pero los niños son resistentes”, añadió.

Mabel Ray Willis y Evelyn Penn Willis, junto a su madre, Emma Heming

Cuando Bruce fue diagnosticado, las niñas tenían 10 y 8 años, por lo cual están atravesando la niñez sin la presencia paterna. “Creo que lo están llevando bien, teniendo en cuenta las circunstancias, pero es difícil”, explicó Heming. “No sé si mis hijas se recuperarán alguna vez, pero están aprendiendo de esto, y yo también”.

Emma reveló recientemente al Sunday Times que Willis ahora vive en una residencia separada cerca de la casa de la familia, lo que ella calificó como “la decisión más difícil”. La mujer contó que debieron hacer “una segunda casa” dentro de la propiedad, diseñada para brindarle cuidados constantes, acompañamiento profesional y un entorno adaptado a sus necesidades médicas.

Bruce Willis y Emma Willis junto a sus dos hijas Evelyn Penn y Mabel Ray Mega/The Grosby Group

“Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría elegido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, confesó. “Entre la tristeza y la incomodidad, fue lo correcto, para él, para nuestras hijas y para mí. Al final, pude volver a ser su esposa. Y eso es un gran regalo”, compartió con sinceridad.

Emma añadió que esto también le ha dado a Bruce más independencia, brindándole la oportunidad de volver a conectar con amigos y familiares. “Ha sido muy duro acompañarlo. Bruce tiene dificultades para comunicarse, pero nosotros aprendimos a escuchar con otros sentidos, a valorar cada instante”, señaló.

Además de ofrecer esta actualización sobre la salud del actor, Emma Heming anunció la publicación de su libro The Unexpected Journey (El viaje inesperado), en el que narra su experiencia como cuidadora, madre y esposa en medio de la adversidad. El objetivo de la obra es brindar apoyo y visibilidad a quienes, como ella, acompañan a un ser querido con una enfermedad degenerativa. “Los cuidadores también necesitan ser cuidados”, expresó al referirse al impacto emocional, físico y psicológico que representa estar al frente del bienestar de un paciente con demencia.

Hemings también reveló que un accidente durante el rodaje de la icónica película Duro de Matar(1988) podría haber desencadenado uno de los síntomas más tempranos e irreversibles de su enfermedad: la pérdida auditiva.

Según relató Emma, Bruce no utilizó protección auditiva durante una escena en la que disparaba debajo de una mesa. Esa omisión le costó una severa pérdida de audición en uno de sus oídos, una lesión que lo acompañó desde entonces. “Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, rememoró la mujer.

Bruce Willis en Duro de Matar

Durante años, tanto su familia como sus compañeros asumieron que su dificultad para seguir conversaciones o responder con fluidez se debía a ese accidente. Incluso sus hijas con Demi Moore, Rumer y Tallulah Willis, hicieron referencia pública a este problema auditivo, y atribuyeron muchas de sus desconexiones o respuestas lentas a las consecuencias del rodaje de Duro de Matar.

“Comenzó con una especie de vaga falta de respuesta, que la familia atribuía a la pérdida de audición de Hollywood: ‘¡Habla más fuerte! ¡Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!’”, recordó Tallulah en una entrevista con Vogue en 2023. Esto fue uno de los primeros signos de algo mucho más profundo.