Arturo Puig habló del motivo por el que estuvo distanciado de Susana Giménez: “Me sentí un poco decepcionado”

Con motivo de su incorporación a la cuarta temporada de El Encargado, este miércoles Arturo Puig charló con Puro Show, el ciclo conducido por Sebastián “Pampito” Perelló Aciar y Matías Vázquez por la pantalla de eltrece. En ese ida y vuelta, el actor no sólo habló de la misión de interpretar al Presidente de la Nación en la serie de Disney+, sino también de su distanciamiento con Susana Giménez, una gran amiga con la que trabajó y también dirigió en teatro. Tras aclarar que no hubo ninguna pelea entre ellos, el actor reveló cuál fue la extraña actitud de la diva que lo decepcionó tras la muerte de su esposa, Selva Alemán.

Susana Giménez y Arturo Puig mantuvieron una gran relación de amistad y laboral a lo largo de los años Archivo

Tras repasar su trayectoria en los medios y contar que fue el propio Guillermo Francella quien lo llamó para sumarse a la nueva temporada de su serie, el actor fue sorprendido por una pregunta que, lejos de incomodarlo, sirvió para aclarar algunas versiones que desde hace tiempo dan cuenta de una pelea entre él y la conductora de Telefe. “¿Estás peleado con Susana?”, preguntó Fernanda Iglesias, panelista del ciclo. “No, no, no estoy peleado para nada. Tuvimos ahí un pequeño problema. Me sentí un poco... A ver, cómo te puedo explicar, un poco dolido, decepcionado”, dijo el protagonista de Grande Pa! desde el móvil.

Susana Giménez con Ricardo Darín y Arturo Puig en la obra Sugar archivo clarin

“Cuando partió Selva, no me mandó nada, ni un beso, ni una frase, ni nada. Me dolió un poco, ¿no?”, explicó dejando al descubierto el verdadero motivo de su distanciamiento con la actriz de Sugar. Sin embargo, enseguida advirtió que fue un encuentro casual en el Teatro Colón el que sirvió para limar asperezas y dejar todo en el pasado. “Después creo que fue una fiesta... Estábamos en el Colón, ahí estuvimos hablando y bueno, se arregló. No hay problema”, contó mientras repetía que en este momento estaba todo bien entre ellos.

Sus dichos inmediatamente dieron pie para que el panel pregunte cómo es vivir sin Selva Alemán, la mujer con la que estuvo en pareja durante cinco décadas. “Es día a día, hora a hora. Hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, la extraño mucho. Me cuesta mucho pensar que no la voy a ver más”, confesó Puig, al tiempo que remarcaba que desayunar con ella o mirar una serie son los momentos en los que más la extraña. “De repente digo: ‘Qué ganas de estar con ella, de charlar o de comentar algo. No la tengo más al lado mío y es duro porque fue un matrimonio realmente medio inédito. Fueron muchos años, con idas y vueltas, por supuesto, peleas, separaciones, pero siempre estuvimos juntos”, destacó Puig.

Susana Giménez junto a Puig y Selva Alemán Picasa

“Hacía varios años, ahora un poco más en la vejez, que nos llevábamos muy, muy, bien. Nos divertíamos mucho nosotros. Selva y yo nos divertíamos, pero muchísimo. Viajar con ella era…”, relató sin poder terminar la frase. Es que una catarata de recuerdos vinieron a su mente como aquel viaje a Italia que recuerda como uno de los más divertidos. “El otro día estaba viendo unas fotos de un hecho que había pasado en Italia y me reía solo, porque la verdad que fue una tentación con ella impresionante”, concluyó con gran nostalgia.

Arturo Puig y Selva Alemán estuvieron juntos durante cinco décadas (Foto: Instagram @elsanmartinctba / Carlos Furman)

La muerte que sorprendió a todos

El 3 de septiembre de 2024, la noticia de la muerte de Selva Alemán tomó a todos por sorpresa. La destacada actriz tenía 80 años y murió a causa de un infarto. “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística en teatro, cine y TV”, señalaron desde la Asociación Argentina de Actores en un comunicado.

Selva Alemán y Arturo Puig en Fernanda, Martín y nadie más

Su nombre real era Carmen Selva Giorno y era hija de la recordada actriz Carmen Vallejo. Nacida el 30 de abril de 1944, la actriz inició su carrera en el teatro a una edad temprana y rápidamente se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena artística argentina, llevando adelante una trayectoria de más de seis décadas, con múltiples reconocimientos. Su relación con Arturo Puig comenzó cuando se conocieron en 1974 durante la primera lectura de guiones de la telenovela Fernanda, Martín y nadie más y, aunque cada uno estaba en pareja, el flechazo fue inevitable.