Escándalo en los Oscar: mientras Jim Carrey dice que se siente asqueado, Ricky Gervais redobla la apuesta y Whoopi Goldberg elogia a Chris Rock

Mientras el propio Will Smith pidió disculpas por el cachetazo que le pegó a Chris Rock en plena ceremonia de entrega de los Oscar 2022 y la Academia emitió un tibio comunicado, muchos actores decidieron compartir con el público su opinión sobre el episodio. Así, mientras Jim Carrey se sintió “asqueado” por la ovación de pie a Smith luego de haber ganado la estatuilla a mejor actor (“Hollywood no tiene carácter”, dijo), Ricky Gervais publicó chistes ofensivos en su cuenta de Twitter en respuesta al ya histórico episodio.

Will Smith (der) golpea al presentador Chris Rock durante la ceremonia de los Oscar el 27 de marzo de 2022 en Los Ángeles. La reacción inicial de mucha gente fue pensar que se trataba de algo preparado. (Foto AP/Chris Pizzello)

Todo comenzó el domingo durante la entrega de los premios de la Academia cuando el presentador Chris Rock subió al escenario para hacer su monólogo y presentar el galardón al mejor documental. En medio de su discurso, hizo algunos chistes sobre las parejas presentes y cuando llegó el turno de mencionar a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, realizó un comentario que alteró por completo al actor: comparó la calvicie de Jada con la caracterización que Demi Moore hizo para la película Hasta el límite (G.I Jane), para la cual se rapó . Luego de reirse, el actor cayó en la cuenta, subió al escenario y golpeó al humorista. De vuelta en su asiento, le gritó visiblemente enojado que no mencionara a su esposa.

“Un momento egoísta”

Uno de los actores más duros con Will Smith fue Jim Carrey. Famoso por sus dotes en la comedia y su facilidad para gesticular, el actor aseguró en una entrevista, en el programa de CBS This Morning, que quedó “asqueado por la ovación de pie” que recibió Smith. “Sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos un club genial. Hollywood no tiene carácter cuando está en grupo”, remató.

Will Smith y su esposa, Jada Pinkett Smith Getty Images

Puntualmente sobre lo sucedido, el actor de Ace Ventura explicó que a Smith lo tendrían que haber sacado de la ceremonia luego del cachetazo y que de haber estado en el lugar de Chris Rock él hubiera demandado al intérprete de Rey Richard, “porque ese video va a estar ahí para siempre y va a estar en todos lados. Ese insulto durará por mucho tiempo”.

“Si querés gritar desde la audiencia y mostrar tu desaprobación, o decir algo en Twitter, eso está bien. Pero no tenés el derecho de subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo unas palabras”, explicó. “No tengo nada contra él (Smith). Ha hecho muchas cosas grandiosas, pero ese no fue un buen momento. Opacó los momentos brillantes de todos esa noche. Fue un momento egoísta”.

En defensa del rubro

Además de compartir el discurso que hubiera dicho de haber sido elegido como el conductor del evento, Ricky Gervais sentó posición con una acción tan sutil como contundente. El cómico, famoso además por burlarse de las estrellas de Hollywood durante las ceremonias que le tocó animar, retuiteó un video compartido en la cuenta oficial de David Brent, su personaje de la serie The Office. En el recorte se escucha a Brent decir: “sobre todo para su esposa. Y tiene alopecia. Así que... no es una vida hogareña feliz”.

“And she's got alopecia. So... not a happy homelife." pic.twitter.com/b1NYWWIncX — David Brent Music (@DavidBrentMovie) March 28, 2022

Por su parte, Kathy Griffin defendió a Rock: “Déjenme decir algo, es muy feo subir al escenario y atacar a un cómico. Ahora todos nos tenemos que preocupar por quién será el próximo Will Smith en los clubs y teatros”, exclamó la ganadora de un Emmy según publicó Vanity Fair. “¿Alguien tiene algún late night para prestarme mañana?”, dijo por su parte el conductor, comediante y productor Conan O’Brien.

La actriz Rosie Pérez, por su parte, habló durante la fiesta de Vanity Fair: contó que quedó impactada luego de ver lo que sucedió arriba del escenario y que en un momento creyó que estaba guionado. “Me quedé sin saber qué pasaba. Entonces lo vi y fue como: ‘Oh, dios mío’. Fue un incidente curioso, al final creo que mucha gente no entendió lo que estaba pasando. Muchos pensaban que era un gag”.

Finalmente, otra comediante que fue presentadora de los Oscar y además ganó un galardón, Whoopi Goldberg, habló con The View al respecto. Y si bien dijo que entendía la actitud de Smith, compartió su desagrado por lo sucedido. “Creo que exageró. Me habría molestado un poco. Creo que fue uno de esos momentos en el que le salió la vena gangsta. Era difícil parar y tenía toda la presión de esperar que iba a ganar intentando mantener la compostura”.

“Lo entiendo. No todo el mundo actúa como nos gustaría cuando está bajo presión. Algunas personas simplemente se rompen. Él se rompió. Lo que sí he de decir es que fue notable, maravilloso, que Chris Rock no lo empeorara más. No sé si hablaron o se disculparon o no. Lo único que sé es que a veces llegás a un punto en el que te portás mal. Yo mismo me he portado mal en alguna ocasión”.