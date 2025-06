Escandalosa separación: el actor Scott Wolf solicitó una orden de restricción contra su exesposa

El escándalo entre Scott Wolf, protagonista de la recordada serie Party of Five, y su exesposa Kelly Limp sigue sumando nuevos capítulos: luego de que la mujer fuera liberada de la clínica en la que fue internada contra su voluntad, el actor presentó una orden de restricción para evitar que se acerque a él.

Según informó People, Wolf, de 57 años, realizó la presentación ante la justicia de Utah el martes 24 de junio, pero no fue el único; su hermano Michael también pidió que se tomaran medidas para mantener a Limp a distancia. La aludida, en tanto, confirmó a la prensa que recibió este miércoles las notificaciones del caso.

Wolf conoció a Kelley Limp en 2002, a dos años de que dejara de emitirse la serie que lo convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood. Se casaron dos años después y con el tiempo recibieron a sus tres hijos, Jackson, de 16 años, Miller, de 12, y Lucy, de 11. Pero, después de 21 años de matrimonio, recientemente decidieron separarse.

Este nuevo round judicial y mediático se produce en medio del proceso de divorcio que, según información oficial, los obligará a verse las caras ante el tribunal el 1° de julio.

Uno de los momentos más impactantes de esta inesperada historia se produjo cuando Limp fue internada por la fuerza en un hospital de Utah, el 13 de junio. Curiosamente, la situación quedó registrada en un video que la expareja del actor subió a sus redes sociales. Allí se puede ver a Limp siendo detenida por agentes policiales en su propia casa.

“¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío, esto no está pasando!”, se escucha decir a la mujer en el video, que en gran parte muestra una pantalla negra. Al final del clip, Limp aparece en escena junto a dos agentes.

En el video se la escucha decir que va a ir “por sus propios medios” y se oye de fondo lo que parece ser el sonido de unas esposas al cerrarse. “¡Esto es vergonzoso, señores! ¡Miren esto! Miren a esta mujer, esto es vergonzoso. Avergüéncense, avergüéncense, señores”. El video termina con una breve aparición de Limp con dos policías detrás de ella.

También se escucha a uno de los oficiales explicándole que no va a ir a la cárcel y que le conseguirán ayuda. “Sé lo que hago, ya lo he hecho. Este es mi trabajo”, le responde la mujer de 48 años. Y el oficial le indica que “ha hecho algunos comentarios a su padre y a otras personas que son preocupantes”, y que por eso deben “asegurarse de que esté bien”.

Minutos después, People publicó un comunicado de la Oficina de Información Pública de Utah en el que se explica que los agentes fueron enviados “esta mañana temprano” al Sundance Resort en el que se encontraba Limp “por un informe de una mujer que necesitaba ayuda”.

“Al hablar con la mujer, nuestros agentes se enteraron de que había hecho comentarios preocupantes a un familiar y a otras personas. Por ello, la trasladaron a un hospital local”, informaron las autoridades.

En otra publicación de Instagram compartida el lunes 23 de junio, la mujer intentó llevar calma a sus seguidores y brindó su propia versión de los hechos: “Estoy bien. Estoy feliz. No tengo ninguna enfermedad mental. No tengo adicciones”.

“Solo soy una mujer que sobrevivió a una internación involuntaria ¡Dios mío!”, agregó, e informó que su humor se encontraba “intacto” luego de la detención.

Kelley, de 48 años, también reveló que había llamado a líneas de ayuda para suicidas (hace 20 años) y que tenía el corazón destrozado y el cuerpo magullado. “¡Pero sigo coleando!”, afirmó. “Estoy viva y ya no pienso callarme. Y el espectáculo apenas comienza”, señaló.

Días antes de que publicara ese último mensaje, se supo que una de sus amigas había alertado a las autoridades sobre una “crisis de salud mental creciente”. En la llamada al servicio de emergencias se escucha a su amiga pidiendo que enviaran un “equipo de salud mental” al Sundance Resort en Sundance, Utah, donde Kelley se había estado hospedando.

Al describir a la autora y oradora pública como “muy asustadiza” y “muy en contra de recibir ayuda”, la persona que llamó señaló que consideraba que lo mejor era que “un equipo asistiera al lugar”.

“No creo que coopere”, añadió la amiga. “Llevamos semanas o incluso meses intentando que consiga ayuda”.

La misma Limp brindó luego su propia versión de los hechos: “Estaba leyendo sobre física cuántica, tomando café y acababa de dejar a mi hija en una pijamada. Horas después, la policía me esposó en mi lugar favorito y me detuvo involuntariamente en unas instalaciones que parecían más una prisión que un hospital. Estuve retenida durante cuatro días. Sin reloj. Sin teléfono. Sin luz solar. Intentaron medicarme, pero me negué cortésmente. Medité. Respiré. Hice las mismas cosas que he pasado años enseñando a otros a hacer. Nunca me habían arrestado. Nunca había tenido esposas. Pero me han violado. Y mi cuerpo lo recordó. Esto reactivó una herida que he trabajado duro para sanar”. La autora aseguró, además, que ninguno de sus amigos llamó al 911.

“Mi marido, que me pidió el divorcio la semana pasada, a pesar de que llevo 9 largos meses intentando solicitar la separación legal, parece que se ha llevado a nuestros tres hijos a Boston, sin informarme. Ahora mismo estoy intentando localizarlos para poder reunirme con ellos allí”, informó.

Kelley anunció su separación de Scott después de 21 años juntos el 10 de junio en sus redes sociales. “Con gran pesar, Scott y yo avanzamos con la disolución de nuestro matrimonio”, escribió. “Este ha sido un camino largo y tranquilo para mí, basado en la esperanza, la paciencia y el cuidado de nuestros hijos. Si bien no hablaré públicamente sobre los detalles, me siento tranquila al saber que he hecho todo lo posible para recorrer este camino con integridad y compasión”.