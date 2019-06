Estanislao Fernández: "No soy peronista ni kirchnerista"

En una entrevista radial, el hijo del candidato presidencial habló sobre sus inicios como drag queen, su relación con su padre, Alberto Fernández, y contó por qué no aceptaría un cargo público Crédito: Instagram

Estanislao Fernández -hijo del precandidato a presidente Alberto Fernández - conocido por su trabajo como drag queen y por las fuertes convicciones que despliega en sus redes sociales, compartió, en una entrevista radial, su historia de vida y dijo que no es ni peronista ni kirchnerista.

En diálogo con No se puede vivir del amor, por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el joven de 24 años contó que recibió educación católica, habló sobre la relación que mantiene con su novia Natalia y reveló cómo llegó a ser cosplayer. Además, dijo que si tuviera que trabajar para la campaña de su padre lo haría únicamente si le pagaran un sueldo. También sostuvo que no aceptaría un cargo público porque no se considera idóneo para ejercerlo.

"La sexualidad es un espectro infinito. Yo elegí estar en pareja con mi novia Natalia Edith Leone y estamos hace tres años. Vivimos juntos, optamos por tener una relación de orden monogámica porque, por ejemplo, no tenemos tiempo para otras personas, solo tengo tiempo para ella. He llegado a un nivel de confianza que no podría meter un encuentro casual en mi vida y creo que a ella le pasa lo mismo", reveló, sobre su presente sentimental.

Luego, agregó: "Mi relación con Natalia es mi primera relación de mayor duración. Antes tuve relaciones con chicos, pero muy cortas. Natalia es realmente el amor de mi vida, la adoran a un nivel casi hija en mi casa".

Estanislao recordó también cómo fue su experiencia en el colegio católico de Palermo en el que realizó sus estudios: "Nunca sentí empatía con el que insultaba a los gays o trans. A mí siempre me dijeron p..., t.... Cuando me decían eso, yo no sabía que era gay. En mi curso estaban casi todos en contra del matrimonio igualitario, éramos cuatro o cinco que estábamos a favor".

Con respecto a si piensa meterse de lleno en la campaña presidencial de su padre, Alberto Fernández, dijo: "No trabajo para mi viejo, no trabajo para la campaña de mi viejo, salvo que me paguen. Es mi viejo y lo amo. Tampoco me siento peronista, porque no me eduqué tanto con eso, y kirchnerista tampoco".

Con respecto a la relación que mantuvo por aquel entonces con el matrimonio Kirchner, indicó: "Néstor y Cristina para mí eran como unos tíos. Yo crecí con Néstor y Cristina viniendo a mi casa; Cristina siempre fue muy amorosa conmigo".

Sobre sus comienzos como drag queen, Estanislado recordó: "Mi primera vez en drag fue para una sesión de fotos de mi amiga Victoria. Necesitaba fotos de hombres y mujeres y yo le dije: ´te hago de los dos´. Un poco me escondía al principio, tenía miedo al rechazo de mis viejos, por lo que nos inculcan desde que somos chiquitos: como que la homosexualidad era todo un proceso de degradación, eso me lo explicaban en catequesis, ese miedo te lo generan".

Por último, el joven se refirió a la explotación laboral de la Argentina y señaló que "hay 'negreo' con el trabajo de las drag queens en los boliches, se les paga pésimo. Yo he recibido 300, 400, 500 pesos y te dicen: 'esto te sirve para exposición', es explotación laboral".