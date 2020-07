El actor está a favor de las medidas que ha adoptado el gobierno. Crédito: Instagram

"Entiendo el enojo de la gente, y los actos de rebeldía que algunas personas están teniendo, pero me parecen súper irresponsables. Son unos boludos". Contundente en sus respuestas y directo en su pensamiento, Esteban Lamothe es uno de los muchos actores que vio cómo la pandemia de coronavirus truncaba un presumiblemente auspicioso año profesional.

Sin embargo, y a pesar de que su actividad fue muy afectada por la pandemia, sin un horizonte claro de solución, el artista reafirma una defensa a ultranza con las medidas que está tomando el gobierno nacional en relación a la pandemia.

En diálogo con Radio Mitre , Lamothe contó los motivos por los cuales está a favor de la cuarentena: "Estoy bien, me gusta cómo está llevando adelante el Gobierno la situación, pero también entiendo que están tomando medidas que ni ellos mismos saben si están bien ".

Aunque al principio pareció una contradicción, enseguida el actor se explicó mejor, y pudo entenderse cuál es su pensamiento: "Estoy totalmente a favor de lo que está haciendo Alberto, también entiendo que se puede equivocar pero esperemos que no, que finalmente el costo que hayamos pagado, físico, emocional y económico se justifique . Y digamos: 'Los argentinos tuvimos un año malo, con ira, tristes, pero salvamos la vida de muchas personas'. Y ahí yo voy a estar orgulloso y feliz de haberme comido este garrón".

En el camino, el actor contó también que simpatiza no solo con Fernández, sino también con el peronismo: "Banco las decisiones que toma el Presidente, sobre todo porque me gusta mucho su manera de ser, cómo habla, cómo piensa. Me gusta el peronismo conciliador, no me gustan las cosas más totalitarias, desde ningún partido político ".

Al mismo tiempo fue muy duro con aquellos que no se toman en serio la cuarentena: " Cuando veo que rompen la cuarentena la verdad es que me rompe las pelotas . Porque yo también tengo ganas de irme de fiesta, ponerme en pedo, bailar, abrazar a mis amigos pero no lo hago porque me están diciendo que no lo haga. Y no me lo está diciendo un tío mío, me lo dice un infectólogo. Es un poco lo que te decía antes, no vamos a saber todavía si esta cuarentena fue larga o no. La historia lo dirá".