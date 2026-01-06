Benjamín Vicuña, entre sus vacaciones familiares en Punta del Este y su debut en la pantalla chica
El actor comenzó el 2026 en la costa uruguaya y se prepara para encarar un año con una cargada agenda laboral
Benjamín Vicuña (47) continúa disfrutando de sus vacaciones en familia en Punta del Este junto a sus hijos y Anita Espasandín, su novia de hace dos años. Entre chapuzones y piruetas en el agua, el actor chileno y los suyos vivieron una tarde a pura diversión en la playa Brava de José Ignacio.
La cálida temperatura del día fue ideal para que la familia ensamblada se sumergiera en el mar. Amancio -el hijo menor del actor con Eugenia “China” Suárez- y Benicio -el más chico que tuvo con Pampita- fueron los que más jugaron en el agua, tanto con su padre como con Espasandín, que los ayudó a sortear las olas. “Anita es una mujer maravillosa, tremenda madre y compañera. Feliz de poder acompañarla también en su crecimiento, es una mujer increíble. Ya son más de dos años. Yo soy malo con las fechas, ahora van a sacar el carpetazo”, dijo ayer Vicuña sobre su pareja en diálogo con La mañana con Moria (eltrece).
Desde la orilla, Magnolia se mostró bajo la tierna protección de su padre, antes de regresar todos juntos a descansar en la arena. Recientemente, Vicuña mostró el costado emprendedor de su hija, que comenzó a vender pulseras, collares y stickers junto a sus amigas en un garage sale. “Está disfrutando de la playa, le gusta bailar y actuar. Es una preciosura. Y ahora también le gusta el negocio”, señaló orgulloso el chileno durante su comunicación con el programa de Moria Casán.
Debut en la pantalla chica
A la par de sus días de descanso esteños, ayer fue el gran debut de Benjamín Vicuña como conductor de The Balls, el ciclo de entretenimientos de eltrece que había liderado Guido Kaczka en su temporada anterior.
El actor chileno tuvo la ardua tarea de reemplazar a Darío Barassi en la franja horaria vespertina (el programa comenzó pasadas las 18.30) y logró mantenerse segundo con un promedio de 3.4 puntos de rating, superado por Aile, lazos de pasión, la novela turca que emite Telefe que alcanzó picos de 6 puntos.
Esta no es la primera vez de Vicuña como conductor en sus más de veinte años de trayectoria como actor: ya tuvo una experiencia anterior en La isla de las tentaciones, el reality de parejas de Prime Video que hizo junto a Florencia Peña en 2024, aunque sí es su primera vez al frente de un programa de juegos y entretenimientos.
En el primero de los 40 episodios que grabó para la temporada de verano, y que se emitió ayer por la tarde, el conductor vivió un momento especial al recordar a su hija mayor, Blanca, que murió en septiembre de 2012. Todo ocurrió cuando una participante del ciclo dijo que quería mandarle un saludo a su abuela Blanca, que la estaba mirando por televisión. Acto seguido, Vicuña expresó con una mano en el corazón: “¿Vos sabés que mi abuelita también se llamaba Blanca? Y bueno, mi hija también. Así que Blanca por todos lados”, dijo e hizo el gesto de enviar un beso al cielo.
Con un comienzo de año prometedor, Vicuña se prepara además para protagonizar junto a Esteban Lamothe la adaptación teatral de Secreto en la montaña, que llegará en mayo a las tablas del Mutiteatro con dirección de Javier Daulte y producción a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar. Los actores encarnarán una de las historias de amor más emblemáticas y trágicas de las últimas décadas como la que describió la autora norteamericana Annie Proulx en su cuento de 1999 (incluido en su colección Close Range: Wyoming Stories) y llevado a la pantalla grande por Ang Lee en 2005, con la película maravillosamente interpretada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.
