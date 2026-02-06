Cómo es la casa de Esteban Lamothe

La casa de Esteban Lamothe, la cual dejó entrever en diversas fotografías de sus redes sociales, se caracteriza por un diseño funcional, sin ornamentos superfluos y con decisiones estéticas elegidas con un propósito, orientadas a la utilidad de cada metro cuadrado. Esta residencia, que no aparenta ser amplia, está diseñada para adaptarse a distintas situaciones de la vida diaria, con muebles versátiles, un evidente aprovechamiento de los espacios y colores predominantes neutros.

El estilo general del hogar es minimalista, ya que predominan los colores neutros, como grises, blancos y beige, que establecen una atmósfera constante en los ambientes. Los materiales nobles, con la madera como elemento central, se observan tanto en el piso como en varias piezas de mobiliario. La elección de los muebles no se basa únicamente en su apariencia, sino que cada objeto cumple una función específica. Mesas, estanterías y sillones están concebidos para desempeñar múltiples roles, una característica frecuente en departamentos urbanos donde el espacio requiere optimización.

El contraste de colores y la distribución de los muebles son aspectos elogiados en las redes de Lamothe Instagram (@estebanlamothe)

El living ocupa la posición central en el departamento y se trata de un ambiente donde se desarrollan gran parte de las actividades diarias del actor, lo que incluye al descanso, la lectura y la utilización del televisor. Un mueble de madera de considerables dimensiones, dispuesto contra una de las paredes, es un elemento distintivo. Este mobiliario actúa como biblioteca, ya que alberga una notoria cantidad de libros, y simultáneamente funciona como soporte para la televisión, la cual se integra en el centro de la estructura. Frente a este mueble, se ubica un sillón de tapicería gris, de proporciones amplias. Su disposición define el uso del ambiente y contribuye a la percepción de mayor amplitud, sin incorporar muebles adicionales que pudieran obstaculizar la circulación. Este espacio también puede transformarse en un rincón de lectura o una estación de trabajo.

La biblioteca y el sillón ocupan gran parte del hogar de Esteban Lamothe Instagram (@estebanlamothe)

La decoración se mantiene sobria, con pequeños cuadros que se distribuyen en diferentes paredes, sin imponerse sobre el conjunto de la ambientación, mientras que las plantas ocupan un lugar relevante en la composición: se ubican en distintos sectores del departamento para sumar color y matizar la neutralidad cromática. Estas especies vegetales aportan frescura y refuerzan la noción de naturaleza interior que define el espacio. Entre ellas se identifica la Sansevieria trifasciata, conocida popularmente como “lengua de suegra”, valorada por su resistencia y por su contribución a la calidad del aire. Sus hojas, que pueden alcanzar los 50 centímetros, presentan un patrón de bandas verdes y amarillas.

La mesa del living es uno de los grandes atractivos del hogar de Lamothe Instagram (@estebanlamothe)

La luz natural es un componente clave de la casa de Esteban Lamothe, con amplias ventanas que permiten que la iluminación solar inunde cada rincón, lo que realza los detalles presentes. Esta luz potencia la conexión visual entre los espacios internos y el ambiente exterior que simulan las plantas. El diseño de la vivienda busca maximizar la percepción de amplitud y frescura a través de la entrada de luz.

El sol está ubicado para destacarse durante las tardes en la casa del actor Instagram (@estebanlamothe)

El arte se hace visible en forma de cuadritos distribuidos de manera estratégica, y los tonos tierra y grises suaves del ambiente conviven con un piso de madera cálida, el cual contribuye con textura y continuidad visual. El departamento de Lamothe se organiza para que cada área cumpla más de una función.