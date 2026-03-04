Esteban Lamothe mostró su nueva faceta como poeta con la publicación de su primer libro

Acostumbrado a interpretar personajes en televisión y teatro, Esteban Lamothe decidió explorar un nuevo territorio artístico como escritor y lanzó su primer libro de poesía. El actor anunció la publicación de Una comadreja, que será editado este mes por Editorial Caleta Olivia. La noticia llegó a través de sus redes sociales, donde compartió un extenso y emotivo mensaje sobre el proceso creativo y las personas que lo acompañaron en este camino.

“Con mucha alegría, ansiedad y emoción les quiero contar que mi primer libro de poesía, Una comadreja, será editado en marzo por @caletaoliviapoesia. Fue un proceso nuevo, fascinante, desconocido y profundo, gracias @claramuschietti por ayudarme a buscar con voz con tanta paciencia, cariño y dedicación. Gracias, Gabo de Caleta Olivia por confiar en este delirio”, comenzó el artista en su perfil de Instagram.

El primer libro de Esteban Lamothe (Foto: Instagram @estebanlamothe)

A su vez, el diseño del libro también habría sido pensado con mucha dedicación por Lamothe, quien no quiso dejar ningún detalle a la suerte. “Gracias @asuncion.5.soles por pintar una comadreja para mí”, continuó con su agradecimiento. Otra de las personas más importantes para dar este paso en su vida habría sido su novia, la actriz Debora Shimoto, a quien conoció durante la filmación de Envidiosa (Netflix).

“Gracias Debora Shimoto, por leerme todas las mañanas y las noches, con tanto amor y llenarme de fe y confianza en territorio desconocido”, reconoció sobre la labor de su enamorada en su construcción poética. En su mensaje, Lamothe dejó entrever que la escritura fue para él una experiencia profunda y transformadora. El proyecto contó con la lectura y el acompañamiento de figuras del ámbito literario, como Fabián Casas, además del respaldo de la editorial especializada en poesía.

Lemothe dejó publicada una de las poesías que incluye su libro (Foto: Instagram @estebanlamothe)

“Gracias a mis amigos y amigas, a mis hermanos a todos los que no estoy nombrando pero saben que están adentro del libro y de mi corazón. Gracias, Ameghino. Ahora falta lo mejor, que lean el libro, que lo presten, que lo ensucien, que lo pierdan, que circule por el mundo la poesía para siempre”, cerró su publicación e invitó a todos sus seguidores a comprar su material.

Una de las imágenes más emotivas del posteo fue en la que se puede ver al hijo de Esteban Lamothe, Luis, producto de su relación con la actriz Julieta Zylberberg, mientras abría las páginas del libro de su padre. De esa manera, se entiende que el adolescente se convirtió en uno de los primeros afortunados en poder leer las páginas escritas por el actor.

Luis, el hijo de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg, leyendo el libro de su padre (Foto: Instagram @estebanlamothe)

Rápidamente, la publicación generó múltiples reacciones, entre ellas la de su pareja. Débora Nishimoto celebró el lanzamiento con un mensaje cargado de emoción: “Desde el primer día la poesía nos unió y sigue haciéndolo. Te amo por siempre y soy muy feliz por esta comadreja”. También compartió la imagen de la tapa del libro y escribió: “Cuántas emociones, este proceso. Viva la poesía”.