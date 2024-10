Ester Expósito respondió a las críticas sobre su físico: “Las mujeres crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos”

Ester Expósito, uno de los nuevos nombres del mundo de la televisión y el cine español, ha sido galardonada este lunes 28 de octubre con el premio New Generation, en reconocimiento a su influencia en la nueva ola de talentos y su impacto en la industria audiovisual, en los Bazaar Women of the Year 2024, un evento que celebra el talento, la determinación y el liderazgo femenino. La intérprete, aprovechando su presencia en el escenario, pronunció un sonado discurso reivindicando el derecho de las mujeres a no tener un físico inmutable, a romper moldes que encorsetan y a no callarse ante las críticas porque, “sobre los cuerpos ajenos no se opina”.

El motivo detrás del potente mensaje de la intérprete ha sido la violencia de género y sus diferentes formas que, en la actualidad, han encontrado un nuevo medio en el que desarrollarse: las redes sociales; gracias, en gran parte, a la inmunidad que ofrece una pantalla. Ante esto, Expósito alzó la voz y dijo: “Ya vale. Ya vale de hablar de los cuerpos ajenos, ya vale de críticas a las mujeres por su cambio físico , ya vale del juicio público, ya vale, en fin, de la violencia psicológica”.

La actriz comenzó su intervención dando las gracias a todos los presentes porque, en sus palabras, iba a desahogarse. “Quiero empezar mandando todo mi apoyo a todas las mujeres víctimas de abuso”, comenzaba la intérprete que se dio a conocer gracias a la serie Élite (2018). “El otro día estuve reflexionando sobre todas las formas tan distintas de violencia que recibimos las mujeres y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda detrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarle por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien. No se opina, y menos públicamente, sobre el físico de otra persona ”, continuaba con dureza la actriz y modelo, de 24 años. “Porque, lo crean o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos . Y menos mal, porque esto significa que estamos vivas, y que no somos muñecas”.

La gota que rebalsó el vaso para Expósito fueron las críticas y las opiniones que inundaron las redes sociales tras su participación el pasado 23 de octubre en el programa de David Broncano, La Revuelta. A la actriz se la señaló públicamente por una “supuesta” transformación resultado de innumerables operaciones estética s. “Llevo leyendo que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años”, aludía así Expósito al aluvión de comentarios que ha recibido desde su salto a la fama. “Al parecer, me he rellenado la cara con bótox. Que si así fuera, estaría en todo mi derecho y ningún desconocido tiene que venir a pedirme nada porque es mi cara y para eso hago lo que quiero con ella. Pero resulta que no, que he subido un poco de peso y ya está”, continuaba la intérprete ante los aplausos de los allí presentes. También aseguró que se ha visto obligada a adquirir herramientas para poder gestionar este tipo de situaciones. “ Estoy cansada y enojada ”, confesaba sobre recibir, diariamente, comentarios sobre su aspecto.

A la actriz Ester Expósito se la señaló públicamente por una “supuesta” transformación resultado de innumerables operaciones estéticas Joel C Ryan - Invision

Para finalizar su discurso, la intérprete madrileña lanzó un dardo contra los medios de comunicación y les pidió que dejaran de contribuir a la propagación de rumores sobre la apariencia física de las celebridades haciendo alusión al impacto psicológico que estos comentarios pueden generar en la persona que los recibe. “Sería increíble que dejaran de darles voz para conseguir el clic fácil. Harían mucho bien”, concluyó. También hizo un llamamiento a la sororidad entre mujeres y a la empatía: “Pido que dejemos de estudiar con lupa, de analizar, de cuestionar tan exhaustivamente sobre todo a las mujeres, porque, además, nunca sabes por lo que puede estar pasando una persona, ni los motivos que le han podido ocasionar un supuesto cambio físico ”.

Expósito se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones tanto por su talento como por su valentía para denunciar problemas sociales que sufren, especialmente, las mujeres. Las respuestas a su discurso en la gala no han tardado en acumularse en redes sociales, las cuales se han inundado de elogios aplaudiendo su honestidad.

Temas Ester Expósito