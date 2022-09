Las románticas salidas de Nicolás Furtado y su novia, la española Ester Expósito

escuchar

Ella es una de las actrices españolas más cotizadas, mientras que él triunfa en la Argentina y en Latinoamérica. Juntos forman una de las parejas más atractivas y buscadas del momento a los dos lados del Atlántico. El domingo pasado, Nicolás Furtado y Ester Expósito disfrutaron de una salida lejos del mundo del cine y el teatro: fueron juntos a ver el clásico entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Pero no fue la única salida de ambos por estos días: la pareja también asistió al desfile Diesel Fashion Show, en Italia, en la ciudad de Milán.

El vínculo entre Esther y Nico salió a la luz el verano pasado Lagencia Press/The Grosby Group

La relación entre los artistas comenzó como un secreto a voces el verano pasado, pero tras semanas de especulaciones se supo la verdad. Fue Nicolás Furtado el que publicó una foto con Ester Expósito para confirmar su noviazgo con la actriz que en enero de este año celebró sus 22 años. Después de un tiempo, comenzaron a mostrarse juntos en público y le dieron la bienvenida al nuevo año en Punta del Este, donde disfrutaron de unas merecidas vacaciones en el mar. En la actualidad, comparten sus días juntos en Europa, se muestran felices y evidencian que su relación continúa de la mejor manera.

A pura selfie, la española y el uruguayo disfrutaron del domingo madrileño Lagencia Press/The Grosby Group

Este año, España se transformó en la segunda casa de Nicolás Furtado. Además de ser el país de su novia, el actor estuvo grabando allí Me he hecho viral, una película dirigida por Jorge Coira, que protagoniza junto a la actriz española Blanca Suárez, popularmente conocida por su participación en la serie Las chicas del cable. El guion es de Araceli Gonda, quien escribió el texto inspirándose en una historia real difundida por los medios de comunicación. El largometraje contará la historia de una mujer que durante su vuelo a Polinesia, desbloquea el celular de su marido y encuentra una prueba de infidelidad. Su reacción es escandalosa a tal punto que el avión entero entra en pánico y su acción provoca un aterrizaje de emergencia. Cuando regresa a Madrid descubre que ya no es una chica anónima: alguien grabó su discusión y se hizo viral: todo el mundo la conoce como #lalocadelavion.

Jaime Lorente López, conocido por su papel de Denver en La casa de papel y Nano en Élite, compartió un rato con sus colegas en la cancha Lagencia Press/The Grosby Group

La pareja que divide sus días en España entre el trabajo y el ocio, se hizo un espacio para viajar a Milán y dar el presente en uno de los eventos de moda más importantes de año y dejar rendida a la ciudad italiana a sus pies. Desde el pasado 18 de septiembre hasta el próximo 24, Milán se llena de glamour con motivo de su fashion week.

La actriz española y el actor uruguayo posaron ante los flashes de la semana de la moda en Milán Backgrid UK/The Grosby Group

Una de las citas más destacadas en el calendario de las marcas y diseñadores más prestigiosos y, por supuesto, en el de sus invitados VIP, que se desplazan desde cualquier parte del mundo para presenciar las colecciones que presentan las próximas novedades de temporada a través de sus prendas. Este miércoles, Ester Expósito cautivó a la prensa con un estilo “Motomami”, ese código de vestimenta que arrasa por todo el mundo desde que Rosalía lanzó su último álbum, y no dudó en posar ante los flashes junto a Furtado, quien la acompañó con lentes de sol y actitud rockera.

Ester Expósito deslumbró con su look "motoquero" Backgrid UK/The Grosby Group

Es moneda corriente para la prensa captar a la pareja en distintas salidas y eventos de la noche madrileña. Hace un tiempo fueron vistos en la fiesta Bresh disfrutando de una noche llena de baile y música con miradas de complicidad entre ellos. Meses más tarde siguen mostrándose más unidos que nunca en Madrid.