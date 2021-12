¡Estrellas en un flash!: del accidente de Nicole Kidman en la alfombra roja a la salida romántica de Blake Lively y Ryan Reynolds

La biopic de Aaron Sorkin Being the Ricardos, protagonizada por Nicole Kidman y Javier Bardem, continúa con su gira promocional, con los actores en el centro de los flashes por sus interpretaciones de Lucille Ball y Desi Arnaz. Además de su paso por Nueva York, el largometraje tuvo su premier en Los Ángeles, en la que la ganadora del Oscar sufrió un percance cuando se le salió una de las sandalias que acompañaban su look con la impronta de Armani Privé. Luego de acomodarse, se repuso del traspié y se mostró sonriente con Bardem.

Nicole se arregla la tira de sus sandalias en un impasse de su paso por la alfombra roja The Grosby Group

En el film de Sorkin se muestran los conflictos que surgen entre la emblemática comediante y su esposo en el rodaje de la sitcom que fue un hito en la TV: Yo quiero a Lucy, emitida por la cadena CBS entre 1951 y 1957. La película, tras un paso por las salas comerciales a partir del 10 de diciembre de este año, se estrenará el 21 del mismo mes en la plataforma Amazon Prime Video. Lucie Arnaz, hija de la pareja, usó su cuenta de Facebook para contar cómo se abordó el film y para defender la elección de Kidman para personificar a su madre, luego de que muchos críticos señalaran que la indicada era Debra Messing.

La actriz lució un imponente vestido de Armani Privé VALERIE MACON - AFP

“Es la historia de ellos dos, de cómo se conocieron, lo que salió bien con el programa y lo que salió mal, su relación e historia de amor. Sorkin centró la trama en una semana de grabación de Yo quiero a Lucy que incluía reuniones y ensayos, e hizo un magnífico trabajo para darle vida a estos personajes. Es un recorte de sus trayectorias y no la historia completa. No es un biopic que va de la cuna hasta la tumba. Se trata de una película de dos horas sobre estas dos personas y algunas de las extraordinarias experiencias que compartieron”, manifestó la hija de la famosa dupla de artistas.

Nicole Kidman y Javier Bardem, cómplices en la red carpet VALERIE MACON - AFP

Por otro lado, se pudo ver a Renée Zellweger cuidando a Hudson, el hijo menor de su novio, el conductor Ant Anstead. Según informó el portal TMZ , Zellweger, de 52 años, conoció a su actual pareja a comienzos de junio mientras filmaban un episodio del nuevo programa de Discovery+, Celebrity IOU Joyride, comandado por el novio de Renée. Después de grabar el episodio, la actriz le devolvió a Ant “unas botas de trabajo” de la filmación, y desde allí no se separaron.

Renee Zellweger, su novio Ant Anstead, y el hijo del conductor, Hudson, salieron a cenar en Louisiana, y a la actriz se la vio con el pequeño en brazos The Grosby Group

Anstead también es padre de Archie, de 14 años, y de Amelie, de 17, fruto de su matrimonio de 12 años con Louise Anstead, relación que finalizó en 2017. Este paseo con Hudson no es el primero de la actriz, ya que se la vio junto al niño en otras oportunidades. Asimismo, Blake Lively y Ryan Reynolds dejaron a sus pequeños James, Inez, y Betty para disfrutar de una salida romántica y las cámaras captaron ese momento.

Blake Lively y Ryan Reynolds, sonrientes caminando del brazo durante un paseo por el centro de Manhattan The Grosby Group

Jennifer Lawrence luce su panza de embarazada al ingresar a The Late Show With Stephen Colbert en Nueva York para promocionar el film No miren arriba The Grosby Group

Cancheros, Ben Affleck y Jennifer Lopez se dan la mano mientras se dirigen al cine con sus hijos en el Regency Theatre de Westwood The Grosby Group

Billie Eilish sale de los NBC Studios antes de dirigirse a la cena de Saturday Night Live, programa del que formará parte The Grosby Group

Ed Sheeran compartió una cena con su amiga Courteney Cox y el novio de la ex Friends: el líder de Snow Patrol, Johnny McDaid The Grosby Group

Selena Gomez y Steve Martin fueron fotografiados durante el rodaje en Nueva York de la segunda temporada de la serie de Star+, Only Murders in the Building The Grosby Group