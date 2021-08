Renée Zellweger y una tarde a puros besos con su novio, Ant Anstead

Tras un largo período de perfil bajo en el que prefirieron mantener su vínculo alejado de los medios, Renée Zellweger y Ant Anstead ya no se ocultan de los flashes. Por el contrario, la actriz y el presentador de la TV británica se muestran más enamorados que nunca.

A ambos se los pudo ver muy felices, a puros besos y abrazos en un paseo por California que culminó en un partido de fútbol del conductor que la actriz fue a ver para darle su apoyo.

En una reciente entrevista con el programa Daily Pop, el presentador televisivo de 42 años se refirió a cómo fue evolucionando la relación. “Todo el mundo sabe que Renée y yo nos hemos acercado bastante y que llevamos viéndonos desde hace un tiempo”, reveló. “Lo mantuvimos en secreto durante un tiempo, pero lamentablemente nos sacaron algunas fotos”, añadió.

Zellweger y Anstead comenzaron su relación en junio de este año The Grosby Group

Según informó el portal TMZ , Renée Zellweger, de 52 años, conoció a Anstead a comienzos de junio mientras filmaban un episodio del nuevo programa de Discovery+, Celebrity IOU Joyride, conducido por la actual pareja de la doble ganadora del Oscar. Después de grabar el episodio, la actriz le devolvió a Ant “unas botas de trabajo” que habían utilizado durante la filmación y allí se encendió la chispa.

Anstead es padre de tres hijos. Archie, de 14 años, y Amelie, de 17, son fruto de su matrimonio de 12 años con Louise Anstead, relación que finalizó en 2017. De hecho, a Renée ya se lo pudo ver integrada a la familia, ya que ha compartido paseos con el hijo menor de su novio, Hudson.

La pareja fue vista en California; después de unos meses de relación, ya no se ocultan The Grosby Group

De acuerdo a lo que trascendió, el presentador estaba esperando que le salieran los papeles de divorcio de su segunda esposa, madre del pequeño Hudson, la también conductora y empresaria estadounidense, Christina Haack. “Cualquiera que realmente me conozca sabe que no me gusta compartir asuntos privados públicamente”, escribió Anstead cuando anunció en septiembre de 2020 su separación. “He permanecido en silencio mientras me aferro a la esperanza. Nunca me di por vencido con nosotros. Espero que la decisión de Christina le traiga felicidad”, expresaba sobre el fin de esa relación.

La última relación de la actriz había sido con Doyle Bramhall II, la cual concluyó en 2019 The Grosby Group

En cuanto a Renée, su última relación fue con el cantautor Doyle Bramhall II, con quien comenzó a salir en 2012 y de quien separó en 2019. Antes de ese romance, la estrella de Judy salió con Bradley Cooper por dos años. Asimismo, en 2003 Zellweger tuvo una relación breve con el músico Jack White y en 2005 se casó con Kenny Chesney, cuyo matrimonio fue anulado cuatro meses después. Por otro lado, uno de los grandes amores de la actriz fue Jim Carrey. El propio actor aseguró que fue la relación más importante que tuvo. En 1999, y con dos divorcios en un corto período de tiempo, Carrey conoció a Zellweger en el rodaje de Irene, yo y mi otro yo. De inmediato, comenzaron un noviazgo que avanzó tan rápido, que a los pocos meses llegó el compromiso. De acuerdo a medios de entonces, Carrey le dio un anillo a la ganadora del Oscar en un restaurante de Londres, a la luz de las velas, donde la actriz se encontraba filmando El diario de Bridget Jones.

Sin embargo, el actor de The Truman Show no pudo dar el gran paso. En la publicación The Daily Mail incluso se dio a conocer que la actriz le había puesto un ultimátum cuando vio que Carrey estaba cada vez más reacio a dar el sí por tercera vez. Cuando no obtuvo la respuesta deseada, dejó al actor, se fue de su casa de Los Ángeles a pasar Navidad sola en Hawái, destino que habían elegido juntos para su luna de miel. De esta manera, la relación concluyó un año después de haber comenzado y con un sabor más que amargo.

LA NACION