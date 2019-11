Me gusta Me gusta

La actriz y modelo argentina Camila Morrone, pareja de Leonardo DiCaprio, luce bellísima en vestido blanco asimétrico para la premiére de Mickey and the Bear, el primer film que protagoniza dirigido por Annabelle Attanasio Foto: The Grosby Group

Un noviazgo que pasa por su mejor momento. El coconductor de Hermanos a la obra, Jonathan Scott, junto a su pareja, la actriz y cantante Zooey Deschanel, en la cuarta entrega de los Critics Choice Documentary Awards en Nueva York Foto: Agencias

El conductor y referente de los late night, Jimmy Fallon, saluda al llegar a la entrega de los E! Peoples Choice Awards en Santa Monica, California Foto: Agencias

El actor de Stranger Things, Caleb McLaughlin, también formó parte de la ceremonia de los E! Peoples Choice Awards y lució súper canchero, como de costumbre Foto: Agencias

La actriz de Euphoria, Zendaya, en el mismo evento de premiación, y siempre dejando su impronta en la moda Foto: Agencias

Jessica Alba y un look lleno de detalles. Desde una particular tiara hasta plumas, la actriz lució imponente como siempre en la gala benéfica Baby2Baby, que se llevó a cabo en Culver City, California Foto: Agencias

Kate Hudson también formó parte de la gala benéfica Baby2Baby y sorprendió con su look metalizado Foto: Agencias

El estreno de la remake de Los ángeles de Charlie tiene su correlato en la red carpet. La directora Elizabeth Banks, posa junto a la trifecta integrada por Ella Balinska, Kristen Stewart y Naomi Scott en el estreno del largometraje en Los Ángeles, más precisamente en el Regency Theater Foto: Agencias

Sylvester Stallone, feliz en el estreno del documental de HBO, Very Ralph, en el Paley Center de Beverly Hills Foto: Agencias

La actriz nominada al Emmy Catherine OHara, en la presentación del documental Very Ralph Foto: Agencias

Mark Ruffalo y su esposa y colega, Sunrise Coigney, de la mano en la premiere neoyorkina de Dark Waters, el film de Todd Haynes que tiene a Ruffalo como productor y protagonista Foto: Agencias

Annabella Sciarra, muy elegante en Samuel Goldwyn Theatre de Beverly Hills, en el marco de la presentación de la serie de Apple TV+ Truth Be Told, donde interpreta a Erin Buhrman Foto: Agencias

La ganadora del Oscar, Olivia Colman, disfruta de una de las presentaciones del inminente estreno de The Crown, cuya tercera temporada desembarca el domingo 17 en Netflix Foto: Agencias

Tobias Menzies, el príncipe Felipe en The Crown, en la premiere de la nueva temporada de la serie histórica; el actor fue muy amigable con los fans, se sacó fotos y firmó autógrafos Foto: Agencias

La gran Helena Bonham Carter, siempre vanguardista; en The Crown, interpreta a la princesa Margarita, hermana menor de la reina Isabel II Foto: Agencias

Gillian Anderson, imponente en el evento; recordemos que la actriz de Sex Education se puso en la piel de Margaret Thatcher, todo un desafío Foto: Agencias