En fotos: del día de playa de Kate Moss y su hija a las lágrimas de Sharon Stone en Austria

Sharon Stone fue la protagonista indiscutida durante el Baile de la Ópera de Viena, el glamoroso evento que cada año se realiza en la capital austríaca. La estrella de Hollywood, una de las invitadas especiales de la velada, tuvo que abandonar la sala en medio de la noche luego de vivir un momento de mucha emoción. “Estoy un poco abrumada. Sinceramente, me dejó sin aliento”, le dijo a los medios que se encontraban en el lugar, según consignó la revista ¡HOLA!

GEORG HOCHMUTH� - APA�