En fotos: del día de playa de Kate Moss y su hija a las lágrimas de Sharon Stone en Austria

La supermodelo de los 90 se mostró relajada en Tulum junto a su heredera, mientras tanto la protagonista de Bajos Instintos protagonizó un llamativo momento

Kate Moss disfrutó de unos días de descanso junto a su hija en México
Kate Moss disfrutó de unos días de descanso junto a su hija en MéxicoBackgrid/The Grosby Group
Kate Moss se tomó unos días de relax y disfrutó de las playas de Tulum junto a su hija, Lila Grace. La supermodelo de los 90 y su heredera deslumbraron con sus bikinis y aprovecharon la paz del lugar para broncearse y descansar en las reposeras del hotel
Kate Moss se tomó unos días de relax y disfrutó de las playas de Tulum junto a su hija, Lila Grace. La supermodelo de los 90 y su heredera deslumbraron con sus bikinis y aprovecharon la paz del lugar para broncearse y descansar en las reposeras del hotelBackgrid/The Grosby Group
Mos y su hija fueron fotografiadas por los paparazzi el martes pasado durante su llegada a las paradisíacas playas mexicanas. La icónica modelo inglesa de 52 años llevó un gran bolso blanco, el pelo apenas recogido con una media cola y se cuidó del sol con unos discretos lentes de sol
Mos y su hija fueron fotografiadas por los paparazzi el martes pasado durante su llegada a las paradisíacas playas mexicanas. La icónica modelo inglesa de 52 años llevó un gran bolso blanco, el pelo apenas recogido con una media cola y se cuidó del sol con unos discretos lentes de solBackgrid/The Grosby Group
Moss lució su figura con una micro bikini en color rosa viejo, en composé con Lila Grace, quien optó por un modelo muy similar pero en negro
Moss lució su figura con una micro bikini en color rosa viejo, en composé con Lila Grace, quien optó por un modelo muy similar pero en negroBackgrid/The Grosby Group
Lila Grace, de 23 años, fue noticia hace poco más de tres meses: tal como lo hizo durante años su mamá, desfiló en el célebre evento de Victoria's Secret que se realizó en octubre de 2025
Lila Grace, de 23 años, fue noticia hace poco más de tres meses: tal como lo hizo durante años su mamá, desfiló en el célebre evento de Victoria's Secret que se realizó en octubre de 2025Backgrid/The Grosby Group
Sharon Stone fue la protagonista indiscutida durante el Baile de la Ópera de Viena, el glamoroso evento que cada año se realiza en la capital austríaca. La estrella de Hollywood, una de las invitadas especiales de la velada, tuvo que abandonar la sala en medio de la noche luego de vivir un momento de mucha emoción. “Estoy un poco abrumada. Sinceramente, me dejó sin aliento”, le dijo a los medios que se encontraban en el lugar, según consignó la revista ¡HOLA!
Sharon Stone fue la protagonista indiscutida durante el Baile de la Ópera de Viena, el glamoroso evento que cada año se realiza en la capital austríaca. La estrella de Hollywood, una de las invitadas especiales de la velada, tuvo que abandonar la sala en medio de la noche luego de vivir un momento de mucha emoción. “Estoy un poco abrumada. Sinceramente, me dejó sin aliento”, le dijo a los medios que se encontraban en el lugar, según consignó la revista ¡HOLA!GEORG HOCHMUTH - APA
A los 67 años, Stone desplegó toda su sensualidad enfundada en un vestido de Valentino inspirado en la obra de Gustav Klimt. Además, lució un corte bob que decidió llevar, en esta oportunidad, con rulos
A los 67 años, Stone desplegó toda su sensualidad enfundada en un vestido de Valentino inspirado en la obra de Gustav Klimt. Además, lució un corte bob que decidió llevar, en esta oportunidad, con rulosHELMUT FOHRINGER - APA
Otra de las grandes figuras de Hollywood que disfrutó del espectáculo fue Fran Drescher, la protagonista de la famosa sitcom La niñera. La actriz contempló el show desde uno de los palcos
Otra de las grandes figuras de Hollywood que disfrutó del espectáculo fue Fran Drescher, la protagonista de la famosa sitcom La niñera. La actriz contempló el show desde uno de los palcosROLAND SCHLAGER - APA
La actriz británica Jacqueline Bisset, el actor italiano Franco Nero y la actriz francesa Juliette Binoche dijeron presente en la noche de apertura del Festival Filming Italy de Los Ángeles 2026 que se realizó en el Teatro del Sindicato de Directores de los Estados Unidos en West Hollywood
La actriz británica Jacqueline Bisset, el actor italiano Franco Nero y la actriz francesa Juliette Binoche dijeron presente en la noche de apertura del Festival Filming Italy de Los Ángeles 2026 que se realizó en el Teatro del Sindicato de Directores de los Estados Unidos en West HollywoodCHRIS DELMAS - AFP
Bisett y Binoche eligieron looks similares para el evento. La protagonista de La noche americana lució un traje en color manteca mientras que la estrella de El paciente inglés también optó por un estilo sastrero pero en fucsia y rojo
Bisett y Binoche eligieron looks similares para el evento. La protagonista de La noche americana lució un traje en color manteca mientras que la estrella de El paciente inglés también optó por un estilo sastrero pero en fucsia y rojoCHRIS DELMAS - AFP
El actor británico Lucien Laviscount, el francés Samuel Arnold y la actriz estadounidense Ashley Park posaron divertidos sobre la alfombra roja el día de la inauguración del Festival Filming Italy Los Ángeles 2026
El actor británico Lucien Laviscount, el francés Samuel Arnold y la actriz estadounidense Ashley Park posaron divertidos sobre la alfombra roja el día de la inauguración del Festival Filming Italy Los Ángeles 2026CHRIS DELMAS - AFP
Laviscount, Arnold y Park dejaron en evidencia la complicidad y la buena onda que hay entre ellos al momento de posar para los fotógrafos
Laviscount, Arnold y Park dejaron en evidencia la complicidad y la buena onda que hay entre ellos al momento de posar para los fotógrafosCHRIS DELMAS - AFP
La actriz alemana Felicitas Rombold y su esposo, el actor hispanoalemán Daniel Brühl brillaron en la alfombra roja del estreno de la película No Good Men que tuvo su presentación en el marco de la noche de inauguración de la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año
La actriz alemana Felicitas Rombold y su esposo, el actor hispanoalemán Daniel Brühl brillaron en la alfombra roja del estreno de la película No Good Men que tuvo su presentación en el marco de la noche de inauguración de la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del añoRONNY HARTMANN - AFP
Jennifer Garner y Reese Witherspoon posaron juntas en la alfombra roja de la presentación de la nueva temporada de The Last Thing He Told Me, la serie de suspenso que tiene a la protagonista de Daredevil como su figura principal
Jennifer Garner y Reese Witherspoon posaron juntas en la alfombra roja de la presentación de la nueva temporada de The Last Thing He Told Me, la serie de suspenso que tiene a la protagonista de Daredevil como su figura principalPacific Coast News/The Grosby Gr
