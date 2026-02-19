Revelan la causa de muerte de Peter Greene, el actor de Pulp Fiction y La máscara

Este miércoles se reveló la causa de la muerte de Peter Greene, dos meses después de que el cuerpo del actor fuera encontrado sin vida en su departamento de la ciudad de Nueva York.

La oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York informó que Greene, de 60 años, falleció por una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial. En un primer momento, las autoridades aclararon que no se detectaron signos de un hecho delictivo. Este miércoles se confirmó que la principal hipótesis es que se haya tratado de un accidente.

Peter Greene fue encontrado sin vida en su departamento de Nueva York; tenía 60 años (Foto: IMDb)

Según informaron en su momento medios locales como New York Post, un vecino alertó a las autoridades luego de notar que desde el interior del inmueble del actor, conocido por películas como La máscara y Pulp Fiction, se escuchaba música navideña desde hacía horas y de manera constante. Ante la falta de respuesta, la policía solicitó la intervención de un cerrajero para ingresar a la vivienda. Al hacerlo, encontraron al Greene inconsciente en el suelo y los equipos de emergencia médica certificaron su defunción.

De acuerdo con información publicada por el New York Daily News, un vecino del edificio, ubicado en la calle Clinton Street, en el barrio Lower East Side, de Manhattan, aseguró que el cuerpo estaba boca abajo y que había rastros de sangre alrededor. Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue una nota encontrada en el lugar. El mensaje decía: “Sigo siendo un Westie”. La frase hace referencia a una pandilla irlandesa-estadounidense que operó en el barrio neoyorquino de Hell’s Kitchen entre las décadas de 1960 y 1980.

El actor, nacido el 8 de octubre de 1965 en Montclair, Nueva Jersey tuvo su pico de popularidad en los años noventa, por sus elogiadas intervenciones en Pulp Fiction y La máscara, pero también en Clean, Shaven. Hasta sus últimos días se mantuvo activo y con proyectos en agenda.

Su representante, Gregg Edwards, reveló que próximamente tenía previsto comenzar con la producción de un thriller independiente titulado Mascots junto al actor Mickey Rourke. Tras enterarse de la triste noticia, el protagonista de Nueve semanas y media se contactó desde California con el guionista y director del film, Kerry Mondragón, quien, según aseguró, rompió en llanto al ser anoticiado de la tragedia.

Peter Greene en Pulp Fiction

“Era un hombre estupendo. Sin duda, uno de los actores más grandes de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”, expresó su representante. Si bien reconoció que Greene tenía fama de ser una persona difícil para trabajar, destacó que era un “perfeccionista” que dejaba todo de sí en cada proyecto y quería que sus actuaciones fueran correctas. “Luchó contra sus demonios, pero los venció”, enfatizó.

Por otra parte, Edwards remarcó que a lo largo de su carrera, Greene tuvo la oportunidad de trabajar con “increíbles” actores y directores. En Pulp Fiction compartió elenco con Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson y Bruce Willis, bajo la dirección de Quentin Tarantino, y en La máscara (1994), dirigida por Chuck Russell, con Jim Carrey y Cameron Diaz. Según su opinión, su interpretación del mafioso Dorian Tyrell en este último film fue probablemente el mejor papel de su carrera.

Peter Greene murió a los 60 años el pasado 12 de diciembre (Foto: ABC)

El actor tuvo una vida complicada, atravesada por el abandono de su hogar a los 15 años, por razones desconocidas, que lo hicieron crecer en las calles de Nueva York. No fue recién hasta los 20 años que comenzó a tener papeles secundarios en la pantalla grande. Durante la última década del siglo pasado, mientras su carrera despegaba, se vio obligado a reconocer y aceptar su adicción a las drogas. Incluso, en el año 2007, fue noticia de gran cantidad de medios por haber quedado arrestado por portación de crack.