En fotos: del día de playa de Irina Shayk junto a su hija en Miami al look de Kirsten Dunst

Luego de que su flamante relación con el músico Tucker Pillsbury se convirtiera en noticia, la actriz y modelo Dakota Johnson fue fotografiada por un paparazzi al salir de una sesión de entrenamiento. La protagonista de Cincuenta sombras de Grey llevaba un conjunto negro de calzas y remera y un sweater verde sobre los hombros. Para pasar desapercibida, eligió una gorra de béisbol y unos lentes de sol

Backgrid/The Grosby Group