En fotos: del día de playa de Irina Shayk junto a su hija en Miami al look de Kirsten Dunst

La supermodelo rusa disfrutó del sol y el mar junto a Lea, la hija que comparte con Bradley Cooper; en tanto, en Hollywood, varias estrellas deslumbraron en una alfombra roja

Irina Shayk disfrutó de un día de playa junto a su hija en Miami
La modelo y actriz rusa Irina Shayk pasó el Día de los enamorados junto a su pequeña hija Lea Cooper -fruto de su amor con la estrella de Hollywood Bradley Cooper- en las playas de Miami Beach. El refrescante chapuzón que compartieron en las cálidas aguas de Florida fue uno de los momentos más divertidos de la tarde
La supermodelo de 40 años lució su impactante figura en una bikini negra. Shayk sumó a su look, para cuidarse del sol, una gorra a tono y unos lentes oscuros
Cada vez que puede, Shayk hace planes con Lea, su única hija. La modelo, además, mantiene una excelente relación con el protagonista de Nace una estrella, de quien se separó hace siete años y con quien comparte no solo la crianza de su hija sino también algunos momentos familiares
La actriz francesa Isabelle Huppert y el actor alemán Lars Eidinger -impecables en blanco y negro- posaron juntos en la previa a la proyección de la película La condesa sangrienta que tuvo su presentación en la Gala Especial de la edición número 76 de la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año
Luego de que su flamante relación con el músico Tucker Pillsbury se convirtiera en noticia, la actriz y modelo Dakota Johnson fue fotografiada por un paparazzi al salir de una sesión de entrenamiento. La protagonista de Cincuenta sombras de Grey llevaba un conjunto negro de calzas y remera y un sweater verde sobre los hombros. Para pasar desapercibida, eligió una gorra de béisbol y unos lentes de sol
Además de quedarse con la estatuilla por su labor en If I Had Legs I'd Kick You, Rose Byrne brilló en la entrega de los premios Spirit al cine independiente gracias a su estilo y elegancia. La actriz australiana eligió un diseño de Loewe de varias capas con volados de la colección primavera 2026
Jesse Plemons y Kirsten Dunst, una de las parejas más sólidas y exitosas de Hollywood, desplegaron todo su encanto en la alfombra roja de la edición número 41 de los premios Spirit al cine independiente que se realizó el domingo pasado en Hollywood
Kirsten Dunst optó para la gala por un vestido de Valentino, firma que la suele vestir en este tipo de eventos. La actriz lució un diseño floral compuesto por una camisola de mangas largas y una falda del mismo género
Kaia Gerber, por su parte, eligió la sobriedad y la contundencia del negro para su look: llevó un vestido de encaje al cuerpo de Givenchy que acompañó con unos stiletto negros
Nina Dobrev se desmarcó del resto con un diseño que se destacó por su estampado y su color. La actriz canadiense acudió a Carolina Herrera y llevó un vestido de su colección Primavera 2026
La actriz Judy Greer, por su parte, dejó de lado el glamour de los vestidos largos y voluminosos y eligió un look sastrero oversize de saco, camisa blanca y falda a los tobillos
Salma Hayek mostró su apoyo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el anuncio de una serie de incentivos fiscales para potenciar la industria audiovisual y cinematográfica. La actriz, productora y directora nacida en Coatzacoalcos aprovechó para contar que se encuentra trabajando en una nueva película sobre su país
La supermodelo brasileña Gisele Bündchen disfrutó de un paseo en bicicleta con un compañero muy especial: su pequeño hijo River, fruto de su amor con su esposo, Joaquim Valente
