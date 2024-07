Eva Longoria reveló el parentesco que la une a Meryl Streep y la forma en que se llaman en la intimidad: “Todos quedaron descolocados”

Escuchar

Las nuevas tecnologías permiten echar luz a lejanas ramas de los árboles genealógicos. Y gracias a esos nuevos procedimientos, dos superestrellas de Hollywood descubrieron que tienen un impensado parentesco . Se trata nada menos que de Meryl Streep y Eva Longoria, quienes, a partir de aquel descubrimiento, se volvieron muchísimo más cercanas.

Quien reveló la historia a los medios fue la protagonista de Amas de casa desesperadas. En una reciente entrevista publicada por Extra, la actriz disparó: “ Meryl y yo somos primas . Ambas participamos en el programa de ADN del Doctor Gates y nos enteramos de que compartimos un pariente”.

Finding Your Roots (Encontrando tus raíces) es una serie de televisión documental estadounidense presentada por Henry Louis Gates Jr. que se estrenó en 2012 y este año emitió su décima temporada. En cada episodio, se les presenta a las celebridades invitadas un “libro de la vida” que reúne información aportada por genealogistas con el fin de revelar historias de sus ancestros y descubrir secretos sobre su linaje.

La investigación se apoya en dos disciplinas: la genealógica tradicional, que recaba datos en los registros escritos, y la genética, que incluye análisis de ADN del cromosoma Y, ADN mitocondrial y ADN autosómico para inferir relaciones genéticas antiguas y recientes.

Si bien Streep y Longoria no estuvieron invitadas en el mismo episodio, parece que a las dos se les reveló el parentesco con la otra. “Años después de haberme enterado, la vi en un evento. Yo estaba acompañada por una amiga que estaba al tanto de la historia y me incitó a que me acercara a ella y le dijera que éramos primas. Y yo pensaba: ‘¿Cómo le voy a decir eso a Meryl Streep?”, comenzó su relato Longoria.

“Entonces, mientras le respondía a mi amiga, escucho que alguien me grita: ‘¡Prima!’. Giré y era Meryl ”, continuó. A partir de ese momento, el vínculo entre ellas se intensificó. De hecho, cuando ambas compartieron elenco en la cuarta temporada de Only Murders In the Building, la serie protagonizada por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez, lograron descolocar a los miembros del equipo.

Es que, en todo momento, se llamaron con los apodos que utilizan desde aquel encuentro. “Fue muy divertido. Nos referíamos la una a la otra como ‘prima’ en el set, y eso confundió a todo el elenco y al equipo técnico . ‘¿Cómo estás hoy, prima?’, ‘¡Muy bien, prima!’. Así nos pasábamos todo el día y nadie entendía, pero tampoco se atrevieron a preguntarnos”, recordó la actriz.

El juego comenzó desde la primera lectura del guion. “Ella me presentó como su prima. Después, cuando les contó la historia, todos los presentes quedaron muy confundidos... Porque, seamos sinceros, yo soy la persona más latina de la industria y ella es Meryl Streep ”, explicó.

También aclaró que, además del juego, comparten intereses en común. “Hablamos mucho sobre la democracia y política”, indicó. Recientemente, en otra entrevista, Longoria denunció que Hollywood no es precisamente una “industria progresista” y que más allá de los avances que se produjeron en los últimos años, cuando estalló el movimiento MeToo, no existe “equidad de género”.

En declaraciones a la revista Grazia, la actriz afirmó: “ La gente piensa que Hollywood es una industria liberal y progresista, pero no lo es. Sería fantástico que hubiera igualdad de género en todos los puestos, pero no es así . Tenemos menos directoras y menos latinos frente a las cámaras que años atrás”, aseguró. Y reflexionó: “En realidad, estamos yendo en la dirección equivocada, aunque la percepción es que lo estamos haciendo muy bien”.

LA NACION