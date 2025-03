Eva Longoria y un divertido recuerdo sobre su infancia

Con una amplia trayectoria a sus espaldas, Eva Longoria es una actriz muy popular en Hollywood. La protagonista de Amas de casa desesperadas o Land of Women es una comediante que siempre recibe el apoyo de su público. Y en el marco de una entrevista con Today, ella recordó su infancia y reconoció el motivo por el que siempre recurrió al sentido del humor como una valiosa herramienta.

Eva Longoria PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

A pocos días de haber cumplido los cincuenta años, Longoria contó en la mencionada nota que siempre se sintió diferente a sus hermanas, y al respecto detalló: “Yo era la más activa de mi familia, porque era como el patito feo. Y hay documentación de esa época, si alguien la necesita. Mis tres hermanas eran muy parecidas entre sí. Todas rubias. Yo sabía que no era la linda del grupo, entonces pensaba que si así eran las cosas, entonces tenía que ser la graciosa, y la astuta”.

La infancia de Eva transcurrió en una granja en Texas, y allí la futura intérprete debía “buscar los huevos en la mañana, y ordeñar la vaca para extraer la leche que iba a acompañar al café y los cereales”.

Eva Longoria visita las calles de México y luce encantada en su recorrido Instagram @evalongoria

Como es sabido, esa percepción de ser el patito feo pronto se revirtió cuando Longoria ganó un concurso de belleza, que terminó por llevarla a Los Angeles a probar suerte. “Aterricé en Hollywood y no sé qué pasó. Yo estaba con la idea de probar suerte viendo si podía ser actriz”. Rápidamente obtuvo pequeños papeles en series muy populares como Beverly Hills 90210, General Hospital, a la vez que obtuvo un rol estable en la novela The Young and the Restless. Pero no fue hasta el 2004 cuando le llegó su gran oportunidad.

“Para el momento en el que entré a Amas de casa desesperadas, me acuerdo que cuando se estrenó, la llamé a mi mamá y le dije que por favor tenía que ver la serie. Ella vio el programa, y me dijo: ´cariño, estás un montón de tiempo en pantalla´. Y yo le dije que sí, que era una de las protagonistas. Y ella me preguntó si iba a estar la próxima semana, y yo le respondía que iba a estar todas las semanas”.

En la actualidad, Longoria es una de las principales estrellas de la película Alexander y un viaje terrible, horrible, malo… ¡muy malo!, que llegará a Disney+ el próximo 28 de marzo.

Su determinación ante la victoria de Trump

La reconocida actriz reveló los motivos por los que decidió mudarse de Estados Unidos junto a su familia IMDb

Luego de que el candidato Donald Trump ganara las elecciones presidenciales, Eva Longoria reveló que decidió mudarse fuera de Estados Unidos junto a su esposo, José Bastón, y su hijo Santiago, de seis años. La familia ahora divide su tiempo entre España y México, una decisión motivada, según ella, por el clima político y social que atraviesa EE.UU.

En una entrevista con Marie Claire, Longoria expresó su descontento con el rumbo que tomó Estados Unidos, especialmente tras la victoria electoral de Trump: “El país es un lugar aterrador. Si cumple con sus promesas, será un lugar aterrador”. Además, recordó qué pensó cuando el mandatario republicano se impuso en los comicios de 2016: “En el fondo de mi alma, creía que de verdad ganaba el mejor. Y entonces pasó eso, y me dije: ‘La mejor persona no gana””.

"Creo en Kamala Harris", publicó Eva Longoria a través de su cuenta de X de cara a la campaña electoral X (@EvaLongoria)

Según Longoria, el contexto en Estados Unidos había comenzado a cambiar incluso antes de la pandemia, pero la llegada del Covid-19 intensificó los problemas. “El ambiente era diferente. Luego llegó el coronavirus y lo llevó al límite. Ya sea por la falta de vivienda o por los impuestos, siento que este capítulo de mi vida ya terminó”, explicó respecto de sus motivos para abandonar su estancia en California.

“Soy privilegiada. Puedo escaparme e ir a algún lado. La mayoría de los estadounidenses no tienen tanta suerte. Se quedarán atrapados en este país distópico y mi ansiedad y mi tristeza es por ellos”, lamentó. La actriz, acostumbrada a expresarse políticamente, no ocultó su descontento con la victoria de Trump, calificándola como “impactante”. “Lo chocante es que un criminal convicto que escupe tanto odio pueda ocupar el cargo más alto”, concluyó.

LA NACION

Temas Eva Longoria