Chiche Gelblung, sobre Pinky: "La están humillando y explotando"

Chiche Gelblung Fuente: Archivo

3 de diciembre de 2019 • 16:37

Tras su paso como invitado por Memorias desordenadas y, antes de la filtración del polémico video, Chiche Gelblung fue el primero en señalar que Pinky no estaba en condiciones de hacer su programa, ya que "estaba ida y la manejaban como un muñeco". Sus declaraciones despertaron la furia de su hijo Gastón Satragno, quien enseguida salió al cruce tildándolo de "mala persona".

Lejos de retractarse, el periodista volvió a reafirmar su postura este mediodía en Intrusos. "No es culpa mía, no tengo nada que ver con eso. Yo fui al programa, no me gustó lo que vi, pero yo no lo difundí", expresó Gelblung en referencia al video que muestra una Pinky vulnerable y cansada. Y sin pelos en la lengua, agregó: " Me parece que hay un aprovechamiento de la figura de Pinky, que no hay derecho de hacerlo de ese modo. Lo dice Mühlberger (su médico) que no está en condiciones de hacer ese programa".

En cuanto al enojo de Gastón Satragno por sus dichos, aclaró: "Creo que está inventando cosas. Yo no me voy a pelear con el hijo de Pinky porque no tengo ningún interés. Si tan preocupado esta por la mamá la hubiera cuidado y no exhibido de ese modo". Y enseguida, apuntó contra toda la familia de la conductora: "Además Pinky se bancó una internación en el Fernández. Está bien, yo defiendo los hospitales públicos pero creo que la familia tendría que haber hecho un esfuerzo y tenerla en un lugar por lo menos acorde a lo que es su figura".

Tras desmentir que lo que se vio en el video haya sido un pase de comedia (como aseguró su sobrina y coconductora Kari Araujo en redes), Gelblung dio su punto de vista una vez más: "No fue un pase de comedia, fue una situación lamentable. Lo dice el médico, el día que estuve yo, estuvo Mühlberger, él sabe que la manipulan como si fuera un muñeco. No hay derecho a presentarla y exhibirla así".

"Ella no tiene conciencia, no decide, tendrá ramalazos de lucidez. Para mí la están explotando y humillando. Es un escándalo que hagan ese programa, no entiendo como la Televisión Pública lo hizo porque además es una falta de respeto a la historia de Pinky", concluyó.