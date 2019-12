Gastón Satragno salió a dar su versión, tras los rumores por la salud de su madre Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Gastón Satragno, el hijo de Pinky , salió a hablar con la prensa, tras la filtración de un polémico video en el que se la ve a su madre acostarse en un sillón en plena grabación de su programa Memorias desordenadas.

Luego de recibir varias críticas por parte de sus colegas y del público en general, Gastón dio su versión de los hechos: "Salieron a filtrar este video malintencionadamente. Era algo que mi madre hacía en su programa Buenos noches Pinky y por eso se acostó en el sillón", explicó en comunicación telefónica con Involucrados.

Y, enseguida, apuntó contra Chiche Gelblung , quién fue uno de los que salió a criticar a la familia por exponer a Pinky así públicamente. "No me gustó la actitud de Chiche, me parece una falta de códigos total (...) Es muy mala persona. Yo me opuse a que vaya al programa porque me parece que es una persona malintencionada", contó Satragno.

En cuanto al video que se viralizó en redes, advirtió: "Sacar un video así también es de una mala intención enorme". Luego contó los motivos por los cuales "la señora televisión" volvió a la pantalla chica. "Ella no quería vivir más, se había dado por vencida. Como todos nos preocupamos mucho por ella intentamos sacarla adelante. Todos los que la rodeamos y la queremos nos preocupamos muchísimo".

Tras el polémico video que se filtró en redes, habló el hijo de Pinky Crédito: Santiago Cichero/AFV

"Yo le pregunte qué era lo que quería para seguir viviendo y ella me pidió tres cosas. La primera: reencontrarse con su público. Todos habíamos pensado en un programa de radio, era más fácil y no implicaba el estrés de la TV. Esto a ella la hizo salir de la cama, salir del olvido. Las otras dos: morirse en su casa y que no quería dejarme los problemas que me estaba dejando", confesó emocionado.

Este último deseo llamó la atención de los conductores del ciclo que repreguntaron al respecto. "Hace muchos años que nuestra familia tiene muchos problemas económicos y eso generó también el deterioro de su calidad de vida. Ella no recibe la jubilación que se merece y está a punto de perder su casa", relató.

Luego de advertir que la única intención de que su madre vuelva a la tele fue para sacarla de la depresión que tiene, aclaró: "Yo soy el que cuida a mi mamá. Cuando empiezan ciertas enfermedades ya sabemos que son degenerativas, lo único que uno puede hacer es mantenerle la calidad de vida, la mente despierta y activa. Esto es un homenaje en vida, la hizo salir de la cama. La tele le salvó la vida. Esto es una despedida, ya casi termina y se despide de su público para siempre", señaló.

Tras decir que lo único que recibió la familia fueron insultos y agresiones, Satragno salió a defender a Marcelo Araujo y a su prima Kari, coconductora del ciclo. "Lo único que recibí son insultos, que estamos explotando a mi mamá. Ella no está obligada, lo hace porque quiere. Yo apruebo todo lo que ha hecho Marcelo. Marcelo ha sido un gran amigo de mi mamá, él no tenía necesidad de hacer esto. Tanto él como mi prima Kari la han cuidado y tratado con un amor enorme. Sé que es un esfuerzo físico para ella, pero es algo que quiere hacer".

Y antes de despedirse, remarcó que no hay ningún beneficio económico detrás de esto. "La gente piensa que nosotros tenemos un gran beneficio de esto y no es cierto. Esto es un regalo que Marcelo le hace a Pinky, hoy cuesta mucho producir en la tele argentina. El dinero que se gana es para ayudar a mi mamá", recalcó una vez más.