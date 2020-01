Facundo Arana habló sobre la denuncia a Pablo Rago por violación Crédito: Captura de TV

23 de enero de 2020 • 08:23

Facundo Arana fue uno de los actores que decidió apoyar a Juan Darthés cuando Calu Rivero aseguraba haber sido acosada sexualmente por el actor, pero también fue uno de los primeros en arrepentirse y pedir disculpas cuando Thelma Fardin denunció por violación al artista que se encuentra viviendo en Brasil. Consultado por Radio Mitre, Arana habló de la acusación contra otro colega, Pablo Rago, por abuso sexual.

"Tengo las mejores referencias de Pablo. Quiero que la Justicia actúe rapidísimo. ¿Cómo no me va a sorprender? Te sorprende, te lastima, te jode. No querés que pasen estas cosas. No querés que compañeros tuyos estén involucrados en semejantes cosas", dijo Arana sobre el actor que hoy por hoy se encuentra imputado.

Recordemos que Arana y Rago trabajaron juntos en la novela Noche y día (de 2014 a 2015) , por lo que la pregunta era casi obligada. Además habló de la importancia de que los casos de denuncias por acoso y abuso sexual se resuelvan de manera rápida.

"Llegué a la conclusión de que tenés que ser tremendamente responsable con estas cosas. Lo que uno puede hacer es exigir como ciudadano justicia inmediata; que intervenga, que ponga las cosas en su lugar, porque es lo que necesitás para poder seguir adelante con claridad", explicó.

Por otra parte, el actor fue consultado por su apoyo a Darthés cuando se difundió la denuncia de Calu Rivero, y explicó: "Yo salí en su momento con los botines de punta a defender gente que yo creí que conocía pero, finalmente, no era así. Eso no estuvo bien, me equivoqué".

La opinión de otros colegas

La semana pasada, en el estreno de El robo del siglo, Diego Peretti optó por defender a Rago, su compañero en ese film. "No es el caso de Thelma Fardin, no es el caso de otros, tampoco la cuestión es creer o no, porque eso es endeble y se tendría que solucionar jurídicamente. En este caso es más claro. Acá veo las declaraciones y el daño que producen y la balanza hace un desequilibrio enorme", concluyó en defensa de su amigo en la avant premiere de El robo del siglo en la que no participó el actor acusado.

Por su parte, Rafael Ferro, otro compañero de Rago y Peretti en ese film, también dio su visión de la causa: "He laburado con Pablo un montón de veces y es un compañerazo de lujo a nivel humano y a nivel actoral, entonces todo esto que pasó me da muchísima tristeza (...) Es como que de golpe salta algo así y vos querés que no sea cierto porque lo conocés a él, y le preguntás a cualquiera en el medio y Pablo es un compañero de lujo, tanto como actor como persona. Entonces hay que ver qué pasó. Tampoco podés saltar a defender a Pablo a ultranza porque la denunciante y él son los únicos que saben la verdad. Es difícil. Me da mucha tristeza que no esté acá".