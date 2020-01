En la avant premier de El robo del siglo, Diego Peretti opinó sobre la denuncia por abuso contra Pablo Rago Fuente: LA NACION

14 de enero de 2020 • 15:26

En el marco de la avant premiere de El robo del siglo, Diego Peretti, uno de los protagonistas del film que recrea el robo al Banco Río de Acassuso, habló sobre la denuncia por abuso sexual a su compañero Pablo Rago y lo defendió públicamente.

"Lo que puedo decir es que Pablo Rago, y no estoy exagerando porque lo pensaba antes, es uno de los mejores compañeros de trabajo que tuve en cine. Yo no tengo una cámara en ningún lado para decir qué es lo que paso en la intimidad", aseveró el actor, en una nota con el ciclo televisivo Involucrados.

Casi tomando parte por su compañero de elenco, Peretti hizo referencia al momento personal que está viviendo Rago: "Lo único que puedo decir es que tengo las mejores referencias de Pablo y sí, me da la sensación que escuchando la otra parte [en referencia a la denunciante, Erika Basile] es como demasiado el daño que provoca mediáticamente y a él con esas declaraciones".

"No es el caso de Thelma Fardin, no es el caso de otros que ahí ya tampoco la cuestión es creer o no, porque eso es endeble y se tendría que solucionar jurídicamente. En este caso es más claro. Acá veo las declaraciones y el daño que producen y la balanza hace un desequilibrio enorme", concluyó en defensa de su amigo, que trabaja en la película de Ariel Winograd.

Más voces sobre el tema

Rafael Ferro aseguró que la decisión de retirar a Pablo Rago de la publicidad de El robo del siglo fue una decisión consensuada entre la producción y el actor denunciado por abuso Crédito: Gerardo Viercovich

El actor Rafael Ferro también habló al respecto y aseguró que le cuesta mucho creer todo lo que está pasando. "Yo he laburado con Pablo un montón de veces y es un compañerazo de lujo a nivel humano y a nivel actor, entonces todo esto que paso me da muchísima tristeza", señaló.

"Es como que de golpe salta algo así y vos querés que no sea cierto porque lo conocés a él, y le preguntás a cualquiera en el medio y Pablo es un compañero de lujo, tanto como actor como persona. Entonces hay que ver qué pasó", siguió. "Tampoco podés saltar a defender a Pablo a ultranza porque la denunciante y él son los únicos que saben la verdad. Es difícil. Me da mucha tristeza que no esté acá", opinó Ferro, quien enseguida confirmó que el actor fue retirado de la publicidad de la película. "Fue consensuado. Fue una decisión de la producción con él", aclaró.

Por su parte, Axel Kuschevatzky, productor de El robo..., opinó sobre la ausencia del actor en la avant premier: "Es una situación que nos excede a todos los que hicimos la película. Creo que nuestra obligación es esperar; esto tiene un curso propio y hay que esperar eso. Es un tema muy sensible".