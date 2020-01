Pablo Rago fue imputado por abuso sexual, según dijo el abogado de la víctima Crédito: Santiago Cichero/AFV

El juez en lo criminal y correccional porteño Walter Candela, a cargo de la denuncia de abuso sexual que pesa contra Pablo Rago, abrió la investigación -con el actor como imputado en la causa- y ordenó exámenes psicológicos y psiquiátricos a Erica Basile, la mujer que lo demandó en diciembre pasado en la Comisaría Comunal N° 11 de la Policía de la Ciudad por un ataque sexual que habría ocurrido en 2015.

"Practíquese sobre Basile un examen con facultativos especialistas en psicología y psiquiatría de Cuerpo Médico Forense para determinar si se observan en la damnificada características propias de la mujer víctima de violencia de género, vulnerabilidad y del síndrome de indefensión adquirida. También se deberá determinar la verosimilitud, validez y credibilidad integral del testimonio de Basile", sostuvo el juez Candela en la resolución con fecha del 30 de diciembre pasado, a la que tuvo acceso LA NACION.

Además, en el documento, Candela requirió a la División Cibercrimen de la Policía de la Ciudad que se expida para saber si se puede recuperar las conversaciones del chat de la red social Facebook entre Basile y Rago durante 2013 y 2015, con la finalidad de obtener también imágenes, videos y otros datos sobre el hecho denunciado.

Qué dice el abogado de Basile

"Rago se va a tener que presentar [ante la Justicia] y si se quiere ir del país va a tener que pedir permiso en el juzgado informando en dónde se va a encontrar. En el caso de que las pericias, que se harán entre febrero y marzo, den positivas, yo voy a solicitar la prisión inmediata", dijo el letrado de Basile, Alejandro Cipolla en declaraciones al programa radial El Show del Espectáculo, de AM 1300 La Salada.

Cipolla aseguró que tras la denuncia en diciembre, el accionar de la Justicia "fue lamentable" pues "se tardó más de diez días en encontrar un juez que se hiciera cargo de la investigación".

Recordemos que el actor fue denunciado por Basile por abuso sexual con acceso carnal por un hecho que habría ocurrido en 2015 en el domicilio del actor. Cipolla explicó que al ser imputado, "significa que está notificado y el Juzgado ya ordenó que se pidan los turnos correspondientes para las pericias psicológicas".

En cuanto al silencio del actor respecto de la denuncia, Cipolla interpretó que cree que se debe a que "pensó que era todo mediático". Ante el inminente estreno del film que protagoniza Rago, El robo del siglo, el letrado opinó que si fuera su representante legal le aconsejaría no ser parte de la premier. "Analizándolo fríamente, a nadie le va a interesar otro tema más que este. No creo que se vaya a presentar. Tiene la estrategia del olvido. Muchos programas de televisión, que son amigos, no tocaron el tema", dijo aludiendo a que Rago tendría una suerte de "protección mediática". Además expresó: "El colectivo de actrices no se comunicó con Erica Basile, que es actriz (...) Thelma Fardin tampoco se comunicó. Deben tener amistad con Rago".

Por otra parte, contó: "Érica está muy nerviosa. Hablé ayer cuando llegó la cédula de notificación. Más allá de que fue víctima, recordarlo todo el tiempo y la notoriedad que alcanzó el tema es complicado por cómo se lo explica a sus hijos".

Qué dice la defensa de Rago

Fernando Burlando, uno de los abogados defensores del actor, sostuvo a LA NACION que en el relato de la denunciante "hay incongruencias" y que para él las mismas determinarían la inverosimilitud del abuso.

La palabra de Basile

"Estoy con ataques de pánico. Me arruinó la vida, me humilló. Estoy entera por mis cuatro hijos, que son mi orgullo", había dicho Basile el 19 de diciembre último en el ciclo Nosotros a la mañana.

Basile, actriz y maquilladora, conoció a Rago en 2013, en Canal 9, cuando él conducía TVR. "Me destroza que no me crean, que pregunten para qué denuncié, por qué ahora. Me venía perturbando hace años, no lo hablé nunca con nadie, ni en mi familia. Y me hacía mal", dijo.

"Fue un shock, no me lo esperaba. Fui a su casa porque me invitó, acordamos. Había química, nos besamos y estaba todo bien pero sucedió algo que no me esperaba. Me pidió una práctica sexual, me negué, se enojó, se puso agresivo, me insultó y hubo penetración no consentida. Yo me puse mal, me quería ir, pero él me maltrató (...). Sé que sólo él y yo sabemos lo que pasó. Él estaba fumando marihuana. Después me fui y no lo vi más, pero él me mandaba videos [íntimos]. No lo bloqueé porque había quedado pendiente un tema de trabajo que yo seguía esperando, pero nunca me respondió por eso. Me gustaría que salga a hablar y niegue lo que digo. Necesito superar esto porque me arruinó la vida", explicó.