"Me tomo 30 segundos para contar algo", comenzó Marcelo Polino durante su intervención, después de que Facundo Mazzei y Flor Vigna bailaran en la pista del Super Bailando. "Yo estaba de viaje y me avisa mi amigo Angelito que el señor Facundo había dicho que si tenía que sacar a alguien del jurado, me sacaba a mí porque era el que menos sabía de baile", continuó.

Antes de dar la devolución de la performance de la pareja, el periodista le dedicó unos minutos a hacer un descargo contra el bailarín a raíz de su comentario a De Brito. "Yo le quiero decir al señor Facundo Mazzei que él puede haber estudiado, haber ido a la escuela de folclore, de tango, de jazz, de tap. A la única escuela a la que no va a poder ir, porque no existe, es la escuela del carisma, que a mí me sobra y que vos nunca tendrás", disparó.

Mientras la incomodidad de Mazzei aumentaba, Polino añadió: "Tratá de respetar mi trabajo, así como yo respeto tu trabajo de partenaire, que hace 10 años que acompañás a figuras y lo hacés muy bien. Quedate en tu lugar y yo me siento muy cómodo por el lugar que el señor Tinelli y esta producción me dan".

"A mi también me lo dan", le retrucó Mazzei. Además, el bailarín se extendió sobre lo que piensa del tono que utiliza el jurado del Super Bailando para hacer sus devoluciones y juzgó su desempeño como comunicador: "Yo creo que sos tan irónico y te vas a tu casa con tanta angustia porque sos tan malvado. No puedo creer tu maldad. Yo no te falto el respeto, me preguntaron y contesté eso porque me parece que sos el que menos sabe".

En un intercambio tenso, Mazzei le dijo también que considera que como periodista "no está informado" y es irrespetuoso. "Marcelo hace poquito me dio el lugar para que cante, yo lo aproveché y lo disfruté, estuvo buenísimo, pero vos me desmoronaste ese momento. No te importa nada. Sos malo e hiriente", continuó. "Minizame como quieras pero yo amo con locura esto, trabajo acá hace muchos años, me preparo. Estoy por sacar un disco y a mí me cuesta mucho. Vos tirás esos comentarios que me hunden".

Pero Polino no quiso dejar al bailarín con la última palabra y antes de dar su devolución agregó: "Nunca te falté el respeto, solo dije que no me gustaba cómo cantabas. No hablo de tu persona ni me meto en tu vida privada. Vos mostrás algo en la pista y yo digo si me gustó o no. Es mi trabajo desde hace 25 años".