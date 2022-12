Fama, orgullo y filantropía. El llamado a la solidaridad de Mila Kunis y la impresionante cifra que recaudó para los refugiados ucranianos

escuchar

Famosa, talentosa, y solidaria. Gracias a la campaña que lanzó a principios de año junto a su marido, Ashton Kutcher, para recaudar fondos para ayudar a las familias ucranianas desplazadas tras la guerra iniciada por Rusia, Mila Kunis fue reconocida por la revista People como una de las celebridades del 2022. Además de destacar que la actriz utilizó sus plataformas y su fama con un fin positivo que sirvió de inspiración para generar un cambio en el mundo, la publicación reveló que la pareja logró recaudar 37 millones de dólares.

Todo comenzó cuando la actriz de La chica más afortunada del mundo y el actor de Jobs lanzaron en marzo una campaña para recaudar dinero y enviarlo a dos fundaciones: una que manda suministros a los lugares en donde llegan los refugiados, en Polonia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Moldavia, y otra que proporciona alojamiento gratuito de corta duración para aquellos que huyen de Ucrania. En ese momento, la pareja anunció que ellos iban a donar 3 millones de dólares y que el objetivo era alcanzar los 30.

“Estoy muy orgullosa de ser ucraniana”, aseguró la actriz que nació en Chernivtsí, Ucrania, el 14 de agosto de 1983 y que se mudó a los Estados Unidos con su madre Elvira y su padre Mark cuando tenía 7 años. Según ha relatado la actriz, su familia emigró porque, a pesar de tener buenos trabajos, no veían un buen futuro en el país europeo para Mila y su hermano menor, Michael, y porque vieron cómo otras personas enfrentaban el antisemitismo, la opresión y la falta de oportunidades.

“Nos fuimos con 250 dólares, eso fue todo lo que nos permitieron llevar con nosotros. Mis padres renunciaron a sus títulos, dejaron todo (Elvira es profesora de física y Mark, ingeniero mecánico). Llegamos a Nueva York un miércoles y el viernes mi hermano y yo ya estábamos estudiando en Los Ángeles”.

Ashton Kutcher y Mila Kunis desfilando por la alfombra roja en marzo de este año Mike Coppola - Getty Images North America

“No podemos volvernos insensibles”

En febrero, cuando las fuerzas rusas invadieron Ucrania, Kunis comenzó a imaginar el terror de verse obligada a huir. Con la necesidad de no quedarse quieta, decidió lanzar la campaña Stand With Ukraine, un GoFundMe. “No podemos volvernos insensibles”, explicó la actriz en la entrevista que le realizó People luego de elegirla como personaje del año. “Ayudar -ni siquiera pedir, solo hacer- debería ser nuestra norma estándar”, analizó.

“Esta fue una de las primeras veces que hablé sobre ser filantrópico abiertamente y fue porque en este caso no había otra forma de lograrlo. Cuando vimos que Putin perseguía a todo el país, sabíamos que estaba a punto de producirse una crisis masiva”, explicó Kunis cuando le consultaron por su decisión de involucrarse de forma pública en el conflicto bélico. Luego, explicó que, al ser ucraniana, cuando el conflicto se desató empezó a recibir llamadas de personas que querían ayudar y pensaban que ella tenía contactos con las ONG.

Mila Kunis y Ashton Kutcher agradecen las donaciones Captura

“Esta fue mi conclusión: si ellos no saben a quién acudir, ¿cómo lo sabrá cualquiera? Había problemas que sabíamos que podíamos ayudar a resolver. Así que Ashton y yo dijimos: ´Está bien, hagamos esto´. En 24 horas, teníamos GoFundMe en acción”, recordó Kunis.

Muy celosos y cuidadosos de la vida de sus hijos, Wyatt de 8 años y Dimitri de casi 6, la actriz reveló cómo tratan con ellos estos conflictos que, además, los ponen a ellos en un lugar de visibilidad. “Los cerebros de los niños, tan hermosos y ricos como son, no son capaces de digerir toda esta cantidad de información a la vez. Así que les damos lo suficiente para entender lo que está pasando en el mundo sin los detalles. ´¿Saben que estos dos países están en guerra? Sí. ¿Saben que gente inocente está muriendo? Sí´. Pero no vemos las noticias con ellos. No necesitan las imágenes. Solo queremos que entiendan que el mundo es más grande que ellos”, reconoció.

Luego de que la también productora compartiera su punto de vista, el periodista aseguró que nunca es demasiado pronto para aprender que el mundo es más grande que la realidad propia. Kunis, entonces, recurrió a una anécdota con su pequeña hija para asegurar que todavía le interesa cuidar la inocencia de su pequeña. “Hay una parte de ti que quiere proteger a tu hijo de las cosas que ni siquiera sabe que son posibles. Y mi hija es muy sensible. Cuando leímos juntos Charlie y la fábrica de chocolate, ella dijo: ´¡Ese niño se está muriendo de hambre! ¿Por qué no le dan de comer?´. Pensé: ´Niña, no estás lista para este mundo´”.

Kunis, además, habló del legado ucraniano que desde pequeños intentó compartir con sus hijos. “Mis hijos se criaron comiendo la comida de mi madre. Mis padres y yo hablamos ruso entre nosotros, así que crecieron con eso. Naturalmente se enorgullecen de ser mitad ucranianos. La verdad soy muy americana. Me crié en Los Ángeles. Dicho esto, nunca he estado más orgullosa de ser de Ucrania. Me siento muy honrada de que mis hijos puedan continuar con ese legado”.

Mila Kunis y Ashton Kutcher y sus hijos GROSBY GROUP

