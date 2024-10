Fátima Florez la tiró una indirecta a Yuyito González y la conductora le respondió

En las últimas horas, el conflicto entre Fátima Florez y Yuyito González sumó un nuevo round. No es la primera vez que la imitadora habla de su ruptura con Javier Milei e insinúa que la exvedette coqueteó con su ex cuando ellos todavía estaban en pareja. Sin embargo, nunca fue tan contundente. En una reciente entrevista de radio, Florez redobló la apuesta y lanzó un comentario que muchos entendieron que fue dedicado a Yuyito. Ante el revuelo mediático, la conductora de Ciudad Magazine recogió el guante y habló al respecto.

Fue en una entrevista con Lorena Maciel que Florez recordó su relación con el Presidente. “Fue un amor muy apasionado y yo creo que importa lo intenso, con la pasión que lo hemos vivido y con la pasión que lo ha vivido el público”, reveló dando cuenta que, a pesar de que fue breve, fue un amor importante en su vida.

“Todos te queríamos más tiempo de Primera Dama”, lanzó la conductora a la entrevistada. “Sí, mucha gente me quería más tiempo”, respondió, entre risas, mientras contaba cómo atravesó la ruptura. “ La pasé un tiempito triste , obviamente, fue como un sacudón y tuve que cicatrizarme solita y venir a Las Vegas solita con los dolores y tratando de salir adelante”, contó quien está con ganas de que aparezcan cosas nuevas.

En esta imagen, Javier Milei había viajado a Mar del Plata para visitar a Fátima Florez por su cumpleaños LA NACION/Mara Sosti

Tras asegurar que tiene muchas cosas en común con el mandatario, la capocómica confesó que no sigue teniendo diálogo con su ex: “Todo superbién, la mejor de las ondas, pero no estamos en contacto. Yo soy hiperrespetuosa cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay. Para mí no va eso de zorrear, esas cosas raras no”, aclaró. Inmediatamente, este comentario fue tomado por muchos como una crítica para Yuyito González. Es que, según la propia Fátima dio a entender en algunas notas, el coqueteo entre la exvedette y Milei habría comenzado cuando ellos estaban en pareja. De hecho, la artista hizo referencia a esa entrevista que González le hizo al economista en su ciclo matutino cuando este estaba en plena campaña electoral.

Ante el revuelo que generaron estos dichos en el medio, la conductora de Empezar el día rompió el silencio. “No tengo la menor idea, no hablo del pasado. Estoy conectada con el presente, con el presente de mi pareja y mío y no hablo del pasado; no me interesa. Todos tenemos un pasado y el pasado es eso... pasado”, opinó ante las cámaras de Intrusos.

Yuyito González acompañó al presidente Javier Milei en el acto por el cambio de nombre del exCCK Rodrigo Néspolo - LA NACION

“¿Te parece que tendrían que juntarse a tomar un café?”, le preguntó el cronista de América. “¿Quiénes?”, reaccionó Yuyito sorprendida. Y cuando el movilero le aclaró que se refería a ella y a Fátima, la exvedette no quiso hablar más. “Chicos, hasta mañana. No vale la pena ni una respuesta”, concluyó antes de retirarse de su programa.

La guerra sin fin

Desde hace un tiempo, Amalia González intenta no contestar cuando la prensa le pregunta por Fátima Florez. Si bien ella lo niega, al parecer hubo un pedido explícito del Gobierno para que evite meterse en este tipo de polémicas mediáticas. “Yuyito recibió un pedido de no nombrar más a Fátima Florez. Desde las altas esferas, desde las puertas del cielo, el Jefe, la Jefa, quien quiera, le dijeron: ‘Basta con Fátima’“, contó Ángel de Brito en LAM.

Una de sus últimas reacciones sucedió a fines de agosto cuando la imitadora viajó a Las Vegas a presentar su espectáculo y allí la presentaron como “La Primera Dama argentina”. “Argentina’s First Lady responds” [La primera dama de la Argentina responde]”, decía un posteo de Instagram de la marca estadounidense Queen of Versailles Coffee que la comediante no dudó en replicar en sus redes. Al verlo, la actual novia de Javier Milei reaccionó de manera irónica: “Capaz me está imitando. Capaz que está ensayando la imitación de la Primera dama, que soy yo”, lanzó. Sin embargo, inmediatamente aclaró que ella no siente ese rol. “Igual yo no me titulo como Primera dama. Está todo permitido, se lo regalo”, remató.

Respecto a las versiones que aseguran que su romance con el Presidente de la Nación comenzó cuando este aún estaba de novio con Florez, la rubia aclaró en su momento: “Ya lo expliqué, eso no existió jamás. Yo lo vi a Javier en mi entrevista, que fue fuerte, fue un bombazo y salió por todos lados. Había mucha energía porque yo tengo energía en cada cosa que hago. Pero no hubo ningún coqueteo, fue mi manera de hacer la entrevista porque mi personalidad es así“. E inmediatamente advirtió que el flechazo ocurrió el 10 de junio en la presentación de su libro en el Luna Park. “Fui en calidad de periodista y me lo gestioné yo. Ahí fue un flechazo. Después nos seguimos viendo, nos enamoramos y acá estamos”.

LA NACION