Fátima Florez rompió el silencio, en medio de una separación con rumores de cuentas poco claras y sospechas de infidelidad

La crisis de pareja de Fátima Florez y Norberto Marcos que terminó en separación, empezó el verano pasado en Carlos Paz, donde hicieron una exitosa temporada con Fátima es mundial. Desde que se conocieron, en el 2001, la artista y su ahora expareja formaron una alianza comercial que es responsable de todos los espectáculos de los últimos veinte años: ella sobre el escenario y él, detrás.

La crisis que provocó un distanciamiento en marzo pasado tiene varios orígenes: las malas decisiones comerciales de Marcos y sospechas de infidelidad, también por parte de él. El rumor corre desde hace un tiempo, pero recién el fin de semana ella habló, a cuentagotas porque siempre fue celosa de su vida privada. En Semana Santa viajó a Carlos Paz con su jefe de prensa, Alejandro Veroutis y con su asistente personal, y todos se alojaron en un lujoso hotel de la villa. Marcos no fue porque, a esta altura, las relaciones laborales y comerciales están rotas.

“Estoy muy bien, satisfecha con el broche de oro de esta Semana Santa después de un verano increíble, con funciones agotadas”, le dijo a LA NACION, intentando minimizar los alborotos de su vida íntima. Luego confirmó que están separados, aunque deja una puerta abierta. “ No hubo discusiones ni gritos. Nos queremos pero estamos en un impasse. Como puede pasarle a cualquier pareja en el mundo, hay un desgaste y eso no quiere decir que nos llevemos mal. Todo es en buenos términos. Las cosas después se pueden recomponer, eso solamente lo sabe Dios. No quiero hablar de mi vida privada, por respeto. Nunca lo hice ”, concluyó.

Marcos no hizo declaraciones en los últimos días pero hace algunas semanas justificó los rumores de crisis y aseguró: “No somos la pareja perfecta”.

Ahora va a descansar algunas semanas antes de iniciar una gira nacional con Fátima es mundial. Por el momento, decidieron que Marcos diera un paso al costado, y varios productores ya la están llamando.

Personas cercanas a la pareja aseguran que hace rato que a ella le hace ruido la sociedad comercial que tienen y que, en definitiva, las cuentas no están claras. Fátima siempre dejó en manos de su ex pareja todo lo relacionado a números, confiando ciegamente, mientras ella se enfocaba en las imitaciones. Por otro lado, las sospechas de infidelidad hicieron estallar la relación por el aire. Según contaron en Socios del espectáculo, por eltrece, hace cuatro años Marcos le habría sido infiel con una bailarina que ya no está en el staff pero era muy amiga de Fátima y el resto de sus compañeros la llamaban “la protegida”.

Un amor de medio siglo

Se conocieron en el 2000, cuando ella fue a participar de un programa en la televisión peruana del que Marcos era productor. Entonces, ella tenía apenas 19 años y él, 43. Fue un flechazo y desde entonces no se separaron. Fue su primer y único hombre, según contó hace algunos años en el programa de Susana Giménez: “ Mi marido me conoció virgen, tenía 19 años. Lo conocí en Perú y empezó a tirarme los perros de a poco, muy caballero. Y me dijo ‘nosotros vamos a llegar muy lejos’. Fue muy mágico; era el destino ”.

Fue él quien le cambió el nombre y eligió uno artístico, Fátima, porque es muy devoto de la Virgen de Fátima. Ella, en realidad, se llama María Eugenia Flórez. “Si me decís cómo nació, no sé cómo fue, pero un día me fui a acostar con mi nombre, y al día siguiente me levanté con otro”, contó en televisión hace tiempo.

Dicen que fue Marcos quien descubrió su don de imitadora en la intimidad, y poco a poco fue pergeñando su carrera. Hasta el verano pasado decidía todo, desde los contratos y arreglos comerciales hasta el contenido del espectáculo, en este último caso con Fátima, claro. Ella confiaba ciegamente en él.

Nunca se casaron, pero era como si lo estuvieran. “Nuestro único pendiente es tener un hijo, para completarme como mujer. Es la prioridad. ¡Ojalá vengan dos juntos! O tres: mellizos o trillizos me encantaría mucho”, contó ella en Flor de equipo, por Telefe. En ese mismo programa, Marcos salió al aire por teléfono y la sorprendió: “Amor, ¿te querés casar conmigo?”. A lo que ella respondió: “Tengo una inclinación del setenta por ciento al sí (risas). Mi sentimiento es mucho más grande que un papel firmado, que un día en especial. Toda la vida tiene que ser de miel, de color de rosas, de acompañarse. Pero sí”. Nunca se casaron legalmente. Sin embargo, según Fátima, no está dicha la última palabra.

