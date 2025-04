Fátima Florez rompió el silencio y apuntó contra Amalia “Yuyito” González: “Lo que hizo fue de zorra”

Este jueves, Fátima Florez dejó de lado el perfil bajo que mantuvo en este último año y se sinceró sobre lo que opina de Amalia “Yuyito” González, la mujer que la sucedió en el rol de novia del presidente Javier Milei.

Entrevistada por Viviana Canosa en su programa Viviana en vivo, la actriz e imitadora negó en un principio los rumores que indican que al mismo tiempo que el primer mandatario se separó de la exvedette, ella dio por terminado su romance con el productor musical de su obra, Fernando Vázquez. “En principio, ¿por qué me adjudican una relación? Yo estoy muy bien desde hace muchos meses. Como ya dije, estoy tranquila y soltera, pasándola lindo; como diría Shakira, viviendo la vida de soltera y chongueando un poco”, aseguró.