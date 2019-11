Fátima Flórez habló de su tensa relación con Antonio Gasalla

Fátima desembarcará el 19 de diciembre en Mar del Plata y compartirá complejo teatral y productor con Antonio Gasalla Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

A un mes de su debut en Mar del Plata, Fátima Flórez, que protagonizará Fátima es mágica, habló en Intrusos sobre sus expectativas para la temporada de verano y sobre su tensa relación con Antonio Gasalla, con quien compartirá teatro y productor.

La primera polémica de la temporada surgió hace unos días cuando Fátima se anticipo al resto de las compañías y fue la primera en poner su marquesina en el teatro Roxy. "Ni bien la pusieron me mandaron una foto por WhatsApp. Eran como las 10 de la noche, agarré y me fui a Mardel. Al otro día me saqué la foto con la marquesina. Fue un peligro porque llovía y me podría haber caído pero estaba tan feliz", expresó al tiempo que aseguró que va a ser una temporada fuerte con muchas figuras y "había que romper el hielo".

Uno de sus rivales directos será Antonio Gasalla, quien no solo competirá con su obra junto a Marcelo Polino sino que también compartirá teatro con la humorista: "Vamos a ser vecinos (el va a estar en la sala de arriba de Fátima) y compartiremos el mismo productor, que es Lino Patalano", agregó la imitadora.

Lejos de desmentir una tensa relación entre ellos, Fátima confirmó que todo comenzó cuando ella estaba en el ciclo de Susana Giménez . Sin embargo, Flórez aseguró que lo admira y que le encantaría compartir escenario este verano. "Antonio es un grande, un número uno y yo lo respeto. Estoy feliz de compartir este polo de atracción. Me encantaría que un día baje y hagamos a Susana con la abuela, por ejemplo", disparó -entre risas- abriendo la puerta a una posible colaboración actoral entre ambos. Sin embargo, enseguida recordó que había hecho lo mismo con Flavio Mendoza y que a partir de eso el bailarín la bloqueó en Instagram.

Tras asegurar que será una de las primeras en estrenar en Mar del Plata, la humorista contó que lo hará el 19 de diciembre: "Por cábala, porque soy devota de San Expedito". Flórez también aseguró que le encantaría que Gasalla esté en su estreno. "De mil amores lo invitaría, pero creo que justo va a estar ensayando", lanzó con tono irónico.

Luego de mostrar un hilarante popurrí de personajes, Fátima cerró la entrevista con Intrusos con un dato: la imitadora contó que volverá a incluir a Cristina (Fernández de Kirchner) dentro de su menú, ahora que la exmandataria asumirá como vicepresidenta. "Que vuelva al poder sirve para los humoristas. Toma más protagonismo y todos estamos más expectantes para ver qué pasa. La gente quiere que siga imitando a Cristina, me lo dice todo el tiempo en la calle", señaló Flórez.