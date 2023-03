Fede Bal imitó a Iván de Pineda en su vuelta a las pasarelas y le llovieron las críticas

escuchar

Iván de Pineda brilló recientemente en su vuelta a las pasarelas en el desfile de Versace y su performance recibió múltiples elogios. En clave de humor, Federico Bal intentó imitarlo en un clip de promoción del programa Resto del Mundo, en el que el modelo precedió al actor en la conducción. Sin embargo, la broma no resultó del agrado de todos.

Tras la polémica desatada a causa de su ruptura con Sofía Aldrey, el hijo de Carmen Barbieri volvió a ocupar el centro de las críticas tras subir a su cuenta de Instagram un video en el que se lo ve desfilando por las calles de República Checa. Bal mira a cámara vestido de negro de pies a cabeza, con anteojos y campera de cuero, y se contornea luciendo su figura.

“Iván (en clara referencia a De Pineda) estaba carísimo. ¡Muy pronto volvemos con Resto del Mundo y la manija es total!”, escribió el actor junto al video en el que intenta imitar los movimientos del conductor de Pasapalabra en la pasarela.

Además, en sus historias de Instagram, Federico manifestó: “Estaba imitando un poquito al gran Iván de Pineda y me salió bastante bien porque esta temporada se cumplen 20 años de Resto del Mundo y hay que hacer cambios. Necesitaban un conductor por lo menos diferente. Con otras aptitudes. Qué se yo...”, expresó.

Su interpretación generó varias críticas, aunque también algunos comentarios en su favor, como el expresado por su propia madre en su programa Mañanísima, donde salió a defenderlo. “Está más delgado y yo estoy contenta de que está más delgado porque él va a ser siempre un paciente oncológico. No se olviden que tuvo cáncer de colon. Cuidarse en las comidas es muy importante para los pacientes oncológicos de cáncer de colon”, dijo.

Y, sobre la alimentación de su hijo, Barbieri precisó: “Come carne solo cuando hace asado y se está cuidando un montón con el tema del alcohol. Eso lo hace adelgazar, pero con el cuerpo él es muy libre. Estaba muy gordito haciendo Lola (en el personaje de Kinky boots), le apretaba el corset, pero él estaba feliz”.

Frente a las palabras de la capocómica, los comentarios en las redes sociales le restaron humor a la performance del actor. “No te podés ni comparar con De Pineda”, manifestó un usuario. “Tendrías que empezar a tomarlo a Iván de ejemplo, en todos los aspectos”, expresó otro. Y más tarde continuaron las apreciaciones negativas con frases como: “No soy objetiva, todo lo que hagas me parece una gansada”, “Cada vez mas ridículo este pibe” o “La mitad de Iván de Pineda, pensé que era Pablo o Pachu cuando lo vi”.

Finalmente, otros usuarios salieron en su defensa: “Cuánto veneno deben tener en el alma algunos que comentan. Si no les gusta, sigan de largo. Parece un concurso de quién escribe algo más desagradable. Ni siquiera entienden una humorada”.

Fede Bal, en el centro de un escándalo

Fede Bal protagonizó en las últimas semanas uno de los mayores escándalos mediáticos del verano. Se separó de su novia Sofía Aldrey, luego de que ella descubriera que le era infiel con varias mujeres, entre ellas algunas del medio. De hecho, hubo un insólito motivo por el cual ella comenzó a sospechar que él la engañaba: el lavarropas, puesto que curiosamente funcionaba en horas de la madrugada, frente a lo cual el actor reveló su versión de la historia.

“Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las minas se iban”, reveló Yanina Latorre en LAM (América) cuando estalló el escándalo. Sofía Aldrey empezó a sospechar y descubrió en la computadora los chats de su novio con otras mujeres incluidas Claudia Albertario, Sol Báez y presuntamente Estefanía Berardi (no obstante ella negó los hechos y hasta recurrió a la justicia).

“¿Realmente existió ese lavarropas?”, le preguntaron en un móvil para Intrusos (América). Con un poco de duda al principio, el involucrado reconoció: “Sí, lavé un montón de sábanas y ropas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra, posta no es como piensan todos que fue una chica y yo lavé, realmente no era eso, que no lo voy a contar porque me parece un montón, pero no fue así”.

