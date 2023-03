Federico Bal explicó por qué lavaba las sábanas a las 3 de la mañana y contradijo a Sofía Aldrey

escuchar

Sin dudas, uno de los mayores escándalos mediáticos del verano fue el que tuvo como protagonista a Federico Bal. Se separó de su novia Sofía Aldrey luego de que ella descubriera que le era infiel con varias mujeres, entre ellas algunas del medio. No obstante, hubo un insólito motivo por el cual ella comenzó a sospechar que él la engañaba: el lavarropas, puesto que curiosamente funcionaba en horas de la madrugada. Ahora el actor se refirió específicamente a esta cuestión y reveló su versión de la historia.

“Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las minas se iban”, reveló Yanina Latorre en LAM (América) cuando estalló el escándalo. Sofía Aldrey empezó a sospechar y descubrió en la computadora los chats de su novio con otras mujeres incluidas Claudia Albertario, Sol Báez y presuntamente Estefanía Beradi (no obstante ella negó los hechos y hasta recurrió a la justicia).

Carmen Barbieri reveló los extraños llamados de Fede Bal a su novia Captura Instagram

Pero la polémica continúa, puesto que trascendieron otras propuestas de Bal: Candelaria Tinelli, quien contó que le ofreció mandarle un helicóptero para que lo visitara. Ahora, el actor retomó el tema y se refirió a una de las cuestiones que más polémica generaron: si efectivamente lavó o no las sábanas a la madrugada, tal como se dijo en las últimas semanas.

“¿Realmente existió ese lavarropas?”, le preguntaron en un móvil para Intrusos (América). Con un poco de duda al principio, él reconoció: “Sí, lavé un montón de sábanas y ropas a las tres o cuatro de la mañana. Pero la explicación es otra, posta no es como piensan todos que fue una chica y yo lavé, realmente no era eso, que no lo voy a contar porque me parece un montón, pero no fue así”.

Federico Bal habló del escándalo del Lavarropas que terminpo con su separación de Sofía Aldrey

A su vez, Pablo Layús le consultó por las notificaciones del electrodoméstico que recibió Aldrey y si a partir de eso ella empezó a sospechar. “Me preguntó, pero posta, era otro el contexto realmente. Parece como que se fue alguien y yo limpié las sábanas, pero no fue así”, remarcó Bal, aunque sí reconoció que eso fue lo que pensó su exnovia.

“Ella entró en la compu y calculo que necesitaba ver algo o confirmar alguna sospecha que tenía. Esas cosas yo nunca las hice con ninguna pareja y no lo voy a hacer. Me parece que revisar es un montón y las infidelidades son un montón también”, enfatizó Bal y a modo de cierre agregó: “¿Es criticable que ella haya filtrado esto? Y sí la verdad es que me trajo unos dolores de cabeza terribles”.

Fede Bal habló de su separación de Sofía Aldrey, los chats y la polémica del lavarropas (Foto: Captura de video)

Pero quien reveló el motivo que habría habido detrás del lavarropas que funcionaba a altas horas de la madrugada fue Layus desde Córdoba, en diálogo con los panelistas del programa que conduce Florencia de la V. En una primera instancia trascendió que Bal lavaba las sábanas cuando se iba alguna de las chicas con las que estaba, no obstante, aparentemente la cuestión habría sido otro, pero esta tampoco lo deja del todo bien parado.

“Él había hecho una promesa de que no iban a haber más reuniones y fiestas en su casa. Eso no se cumplió, hubo una”, contó el periodista y comentó que uno de los invitados no se sintió bien y “lanzó todo”. Ese habría sido el motivo por el cual Bal lavó las sábanas a la madrugada, pero de igual manera, fue el puntapié para que Aldrey sospechara que le era infiel, lo que finalmente terminó por corroborar gracias a los chats.

LA NACION