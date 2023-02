Filtraron más contenido de los chats de Fede Bal y Estefi Berardi: ¿qué pasó en la casa de Carmen Barbieri?

escuchar

Luego de que Estefanía Berardi quedara envuelta en la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey y, tras desmentir en repetidas oportunidades haber mantenido relaciones sexuales con el actor, en Intrusos (América) mostraron los explosivos mensajes que la bailarina habría intercambiado con el actor mientras él estaba todavía en pareja.

Filtraron más contenido de los chats de Fede Bal y Estefi Berardi

Una vez más, Fede Bal se ubicó en el centro de un escándalo mediático cuando, días después que se confirmara su separación de Sofía Aldrey -con quien estuvo tres años en pareja,- se filtraran múltiples chats que servirían de prueba de los repetidas affairs que habrían sido los motivos del final de la relación.

No fue solamente el actor quien quedó en el medio de la polémica, sino que, entre las mujeres con las que mantuvo relaciones al mismo tiempo que estaba en pareja, se destacaron varios nombres reconocidos dentro del mundo del espectáculo. Los que fueron compartidos públicamente fueron Claudia Albertario, Sol Báez y Estefanía Berardi.

Sofía Aldrey se separó de Fede Bal, tras enterarse de las reiteradas veces que él le fue infiel Instagram @sofialdrey

Aunque las dos primeras confirmaron públicamente su vínculo, la ex Combate lo desmintió fervientemente e, incluso, inició acciones legales para que sus abogados detectaran no solo quién había filtrado la información, sino que demostraran que son imágenes editadas.

Dichas declaraciones la llevaron a tener fuertes discusiones con Yanina Latorre, su compañera de LAM (América), quien la acusó de mentirosa y le aseguró que contaba con todas las capturas que dejaban en claro que, efectivamente, se relacionó sexualmente con Bal.

Parte de los chats de Federico Bal con Estefi Berardi (Foto: Instagram @balfederico / Captura de video)

Sin embargo, no fue la angelita quien se encargó de mostrar la supuesta evidencia. En la tarde de Intrusos, Maite Peñoñori compartió los chats y detalló que uno de los primeros encuentros se dio en Carlos Paz, en donde el actor se encontraba realizando temporada de verano con Kinky Boots. Allí, compartieron casa un par de días ya que ella viajó a ver la obra junto al equipo de Mañanísima (Ciudad Magazine), programa conducido por Carmen Barbieri, madre de Fede Bal.

Tras aclarar que se trataba de conversaciones de alto voltaje, la periodista le pidió al locutor que se encargara de leer -y censurar- una parte. “Hoy cuando me desperté no me podía sacar de la cabeza nuestra imagen en el espejo del hotel”, le habría enviado Estefi a Bal. “En un momento te agarré del pelito y tu cara de placer me la quiero tatuar en el pecho” , respondió él.

Estefi Berardi, negó la veracidad de los chats que la involucran con Fede Bal captura de video

“No puedo dejar de pensar en cuando estuvimos en el auto”, disparó el actor. Ella replicó: “Fue hermoso. Yo sabía que iba a pasar. Tuvimos tanta piel la primera vez que me imaginé que íbamos parar al costado de la ruta. No podíamos parar”. A continuación, los dos detallaron de manera explícita lo que harían al momento de encontrarse físicamente.

La palabra del abogado de Este Berardi tras la filtración de los mensajes

Horas después de que el magazine conducido por Florencia de la V publicara los mensajes, Martín Leguizamon, uno de los representantes legales de Estefi Berardi, habló de la situación a través de sus redes sociales.

La palabra del abogado de Estefi Berardi luego de que filtraran sus chats con Fede Bal

En sus Historias de Instagram, expresó: “Es la primera vez que escucho y leo en 34 años de abogado que chats privados de una charla privada (reales o falsos) entre dos personas, difundidos contra la voluntad de ambos o uno de ellos, obtenidos de modo ilegal, son de interés público y periodístico. Es claro que se trata de charlas íntimas y privadas no destinadas a publicidad ni publicaciones indebidas. Está perdido parece, las acciones judiciales se llevarán a cabo contra quien corresponda, no contra quien supone. Es claro que no entendió nada y metió en líos a muchos. Pronto veremos quién tiene razón”. El mensaje fue republicado por la misma Berardi en su cuenta.

