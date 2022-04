Felicidad y emoción: Verónica Perdomo fue mamá de dos varones, Iñaki y Felipe

Este jueves, Verónica Perdomo cumplió uno de sus más grandes sueños: se convirtió en mamá. La actriz y conductora, de 44 años, dio a luz a sus gemelos a través de una cesárea programada.

“A las 22.38 nació Iñaki, con 2.040 kilogramos, y 10 minutos más tarde nació Felipe, pesando 1.770 kilogramos”, informó Nancy Duré en Intrusos. Minutos después, la actriz le hizo llegar a la periodista una tierna postal de uno de los momentos más importantes de su vida: una foto de ella y los dos bebés, a minutos de haber dado a luz. “Se los ve a los dos espléndidos, la madre está feliz de la vida. Está muy contenta”, informó Duré.

El camino hacia la maternidad tuvo sus altibajos. Para poder concretar su deseo, junto al contador Adrián Gaddi, Perdomo debió realizarse un tratamiento de fertilización asistida. Teniendo en cuenta las probabilidades, la actriz contemplaba la posibilidad de tener que enfrentar nuevas pruebas, pero la suerte estuvo de su lado y al primer intento, un test de embarazo le confirmó la esperada noticia.

Sin embargo, los antecedentes clínicos de Perdomo -que sufrió un accidente cerebro vascular en 2009 que puso en riesgo su vida- hicieron que tomara ciertos recaudos. Su médico recomendó que evitara en lo posible cualquier cuadro de estrés, porque eso podría adelantar el nacimiento de los pequeños. Por eso, ella decidió esperar hasta el séptimo mes y recién en marzo dio a conocer la noticia a los medios.

“ Hace dos días Vero se sentía muy bien, estaba espléndida. No tenía todavía la fecha prevista para la cesárea, pero el miércoles fue a hacer el control de rutina y le dijeron: ‘Está todo bárbaro, están fantásticos‘, pero tenían miedo de que la placenta no pueda aguantar mucho más ”, reveló Duré. Y agregó: “Entonces programaron la cesárea para ayer a la noche (por el miércoles). Ella llegó a última hora, tipo 9 de la noche y al ratito ya estaban los bebés arriba de ella”.

Verónica Perdomo, a minutos de dar a luz, junto a sus gemelos Iñaki y Felipe Captura de video

“ Estoy feliz. Le pedí tanto a Dios ser madre que se me dio ”, reconoció ella en aquel momento. Sobre el instante en el que le informaron el resultado positivo, la actriz reconoció que fue muy raro porque tenía pocas expectativas. “Fue el primer tratamiento”, reveló, y contó que cuando el médico vio los resultados del análisis de sangre y le dijo que estaba embarazada, ella no le creyó.

“Nunca tuve un vómito, nunca me sentí mal, nunca sentí nada. Así que fue raro, pero muy bueno para mí porque al hacer el tratamiento te ponés muy nerviosa, tomás hormonas y la verdad que poner pocas expectativas fue para mí la clave para relajarme”, explicó luego.

“Fue terrible”, reconoció cuando el ecografista le dijo que eran dos embriones los que se veían en las imágenes. “Me dijo ‘acá hay un corazoncito, acá hay otro corazoncitoo y yo dije: ´’¡Listo, es deforme!´”, recordó entre carcajadas. “‘No, son dos bebés´, me dijo y entonces ahí empecé a gritar: ´¡Me pusieron dos, me pusieron dos!´”, agregó después, en referencia al tratamiento y a la transferencia de embriones. Otra vez el médico la calmó al explicarle que se trataba de gemelos. “Yo estaba convencida de que era una y nena. Eso me decía mi mamá. Y son dos hombres hermosos”, contó en aquel momento.

En 2009, Perdomo sufrió un ACV que casi le cuesta la vida. La actriz estaba trabajando en Chile cuándo de repente se sintió mal y decidió volver al país. “Empezó un poco en Chile, me dolía mucho la cabeza y me vine a la Argentina. Me subí al avión, dije ‘voy a dormir’, y no recordé más nada. Llegué bien, fui a mi casa y ahí me agarró el ACV”, relató durante su última visita al ciclo de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar.

“ Estuve un mes en coma y tres meses internada. De repente no sabía nada, ni una palabra, ni cocinar, ni tomar mate, tuve que aprender todo despacito. Viví con un casco puesto un año ”, agregó. “También tuve una trombosis en los pulmones, y ahí casi me muero de vuelta. En ese momento, un médico agarró a mi familia y les preguntó si sabían qué quería yo, si sentían que me iba a bancar estar en silla de ruedas y ciega toda la vida. Mi papá no entendió nada, mi mamá solo decía que yo iba a estar bien, y mi exmarido dijo que si había una esperanza prefería la vida, gracias a Dios”.

En ese momento, la actriz se dispuso a relatar la experiencia sobrenatural que vivió en el momento en el que tuvo un paro cardíaco. “Cuándo tuve la trombosis me tuvieron que reanimar dos veces. Lo único que me acuerdo es de un sueño en el que me vi muerta”, narró. “Mi papá era agnóstico, por lo cual nos reíamos del tema del túnel y todo eso. Perdón, pero es así, sin embargo después me pasó”.

“ Me vi muerta y pensaba: ‘Que bueno, voy a dormir’. Ahí estaba un tío mío que se había muerto hace poco. Al rato sentí las piñas en el pecho de la reanimación, y pensé: ‘¿Por qué me despiertan si quiero dormir?’ ”, rememoró. “De repente otra vez me vi muerta, y me fui a un teatro. Estaba como enamorada de ese lugar... Apareció una chica que me empezó a cerrar una puerta. Yo intentaba abrirla y me preguntaba por qué no me dejaban entrar. Pensaba que se habían olvidado de mí, pero que ya iban a volver. Me senté en el piso a esperarlos y ahí empezaron otra vez las piñas en el pecho”.

Una vez que le retiraron la traqueotomía y pudo volver a hablar, Verónica le relató lo sucedido a su expareja. “Lo loco es que cuándo me desperté, cuando pude hablar, le conté esto a mi exmarido que era muy católico, y él me dijo: ‘¿Y ahora que vas a hacer?’. Le dije que era solo un sueño por mi papá”.