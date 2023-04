A 14 años de sufrir un ACV, Verónica Perdomo mostró cómo crecieron sus gemelos de un año

escuchar

Verónica Perdomo conmovió a sus seguidores con un tierno posteo sobre sus gemelos. A 14 años de sufrir un Accidente Cerebro Vascular (ACV), la actriz y conductora compartió un video sobre el paso del tiempo desde su embarazo hasta el momento en que Felipe e Iñaki comenzaron a gatear. Si bien en anteriores oportunidades dejó entrever la imagen de sus pequeños, en esta ocasión les dedicó un profundo mensaje.

El tierno video que le dedicó Verónica Perdomo a sus gemelos

Mediante su cuenta oficial de Instagram, publicó ante su más de 26.000 seguidores un reel en el que aparecen diferentes fotografías de ella en el proceso de gestación hasta el día en que dio a luz. En el marco de la celebración del primer año de los hermanitos, la conductora escribió: “Mis milagritos en la panza”.

Iñaki y Felipe, los gemelos de Verónica Perdomo (Fuente: Instagram/@veroperdomo__)

En aquella publicación, Perdomo cosechó una decena de comentarios en referencia al esfuerzo y la recomposición de su propia vida tras el ACV. “Verte es emocionante, admiro tu capacidad de sobreponerte a todo, sos, un ejemplo de superación”; “Feliz cumpleaños a esos gemelos y vos también te merecés toda la felicidad”; “Qué bendición”; “Me alegro muchos que hayas sido mamá. Tanto lo deseaste y llegó” y “Hermosa familia”, fueron algunos de los mensajes que depositaron los usuarios con cariño.

El día que Verónica Perdomo sufrió un ACV

Verónica se encuentra en plena reconstrucción de su vida. Si bien el ACV sucedió hace más de 10 años, el hemisferio izquierdo de su cerebro se vio afectado de manera íntegra, por lo que su memoria y el habla se vieron seriamente comprometidas. Con mucho trabajo, aprendió nuevamente a hablar y a comer, en un proceso que le costó años.

En 2019 Perdomo visitó PH Podemos Hablar (Telefe) y relató por primera vez cómo vivió los momentos previos a sufrir el ACV. “Empezó un poco en Chile, me dolía mucho la cabeza y me vine a la Argentina. Me subí al avión, dije ‘voy a dormir’, y no me acuerdo más nada. Llegué bien, fui a mi casa y ahí me agarró el ACV”, contó.

Y agregó: “Tenía un derrame en la mitad del cerebro. Ese era el problema. Y era muy grave. En el Hospital Alemán dijeron que en dos días iba a estar bien porque me dieron rápido la droga. Pero… ¿viste la vida? Una en un millón: esa droga me hacía mal. Tuve que aprender a comer: es muy difícil decirle al cerebro que esta es la comida, y que no tiene que ir a los pulmones”.

“Estuve un mes en coma y tres meses internada. De repente no sabía nada, ni una palabra, ni cocinar, ni tomar mate, tuve que aprender todo despacito. Viví con un casco puesto un año”, detalló la actriz y concluyó: “También tuve una trombosis en los pulmones, y ahí casi me muero de vuelta. En ese momento, un médico agarró a mi familia y les preguntó si sabían que quería yo, si sentían que me iba a bancar estar en silla de ruedas y ciega toda la vida. Mi papá no entendió nada, mi mamá solo decía que yo iba a estar bien, y mi exmarido dijo que si había una esperanza prefería la vida, gracias a Dios”.

En cuanto a la llegada de sus gemelos, el año pasado en diálogo con Nancy Duré para Intrusos (América), Perdomo se sinceró: “Estoy feliz. Le pedí tanto a Dios ser madre que se me dio”. Además reveló que quedó embarazada luego de realizar un solo tratamiento de fertilización in vitro. Sobre el momento en el que le dieron el positivo, la actriz reconoció que fue muy raro porque tenía pocas expectativas. “Fue el primer tratamiento”.

LA NACION