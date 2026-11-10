Fernando Bravo, uno de los “oradores del Papa”: qué habló con el Santo Padre y el regalo que le hizo León XlV

“Me siento un privilegiado, se trata de la gratitud que me ha dado Dios de poder participar de este oficio religioso”, confiesa Fernando Bravo a LA NACION, aún emocionado por la experiencia vivida este lunes, cuando cumplió con el inusual compromiso de ser uno de los oradores en la multitudinaria misa que ofició ayer el papa León XlV a los pies del monumento La Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas, en el corazón del Parque Tres de Febrero de Buenos Aires.

Poco después de las 11.30 de la mañana, cuando se inició el oficio religioso, Bravo se apostó en el lateral derecho del altar, montado en la intersección de las avenidas del Libertador y Sarmiento, e inició su alocución presentando las líneas que debía propalar: “Lectura de la profecía de Ezequiel”.

-¿Cómo le llegó la convocatoria?

-El Arzobispado de Buenos Aires, a través del obispo auxiliar Iván Dornelles, me contactó a mediados de septiembre diciéndome que el arzobispo Jorge García Cuerva me invitaba a realizar la primera lectura en la misa que oficiaría el Papa. Inmediatamente respondí que sí y que me sentía muy honrado.

La misa se llevó a cabo luego de la conmovedora presencia del Sumo Pontífice en el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad de Claypole. Cuando León XlV dejó el automóvil que lo transportó hasta el barrio porteño de Belgrano y abordó el papamóvil, en el túnel de la avenida del Libertador, la euforia de los feligreses se extendía por más de tres kilómetros.

En ese momento, Fernando Bravo, uno de los nombres de mayor trayectoria en el campo de la comunicación de nuestro país, se encontraba ubicado detrás del imponente altar de blanco reverencial.

El locutor y periodista, nacido en la ciudad de San Pedro -vaya paradoja-, vestido de traje, como corresponde al protocolo estipulado, aguardó la presencia del sucesor de Francisco con la expectativa de rigor.

“Fue una experiencia personal muy fuerte, desde que comencé a prepararme, pensando en cómo tenía que ser el momento. Los días previos los viví muy intensamente. Ahora, recibo el reflejo de lo sucedido con todo lo que me hace llegar la gente, la emoción compartida. Me dicen que soy un privilegiado y, realmente, lo ciento de esa manera”, reconoce el prestigioso comunicador, hoy responsable de uno de los tramos vespertinos de la programación diaria de Radio Mitre.

Fernando Bravo, ayer en el Monumento de los Españoles Capturas

Con la correspondiente frase “palabra de Dios”, Fernando Bravo cerró su alocución que duró un minuto y cincuenta y ocho segundos. Todo un país escuchó atento la palabra bíblica sorprendido ante la presencia del reconocido profesional. Previamente, Bravo ya había sido protagonista de uno de los acontecimientos más impactantes de su vida, la breve conversación con el sucesor de Pedro.

-¿Pudo establecer contacto directo con el Papa?

-Tuve un breve contacto, previo a la misa. Fue cuando bajó del papamóvil y saludó a un grupo de colaboradores, donde tuve la fortuna de encontrarme. Estábamos bien ordenados, lo cual le permitió ir saludándonos de a uno.

-¿Cómo fue ese encuentro?

-Le apreté y le besé la mano y le agradecí.

-¿Pudo hablar con el Papa?

-Le dije “su Santidad gracias por estar con nosotros y traernos su mensaje” e, inmediatamente, me obsequió un rosario.

-¿Qué opinión le merece todo lo que está sucediendo en torno a su visita?

-Es una enorme inyección de fe. Siempre sostuve que el Papa traería un mensaje de calma, pero también de una gran profundidad en los aspectos de la vida argentina. Me parece que eso está sucediendo. Además, está dejando una línea de conducta para aquellos que tienen la responsabilidad de los destinos del país, en dónde deben apoyar su mirada, dónde deben mirar con más atención; lo está haciendo él, visitando a los discapacitados, presos y abusados, también dándole pautas de comportamiento a la clase dirigencial, aunque algunos después las desoigan. El Papa está generando un trabajo muy interesante, hay que observar y releer lo que está diciendo por estas horas.

El papa León XlV en la misa oficiada en Buenos Aires Presidencia

-En una carrera profesional con no pocos hitos destacables, ¿en qué lo modificó a nivel humano la experiencia de ayer?

-La modificación es emocional. Indudablemente, salí fortalecido en lo espiritual.

-¿Alguna curiosidad en torno a la experiencia de ayer que nos pueda contar?

-Sucedió algo muy curioso, la persona que nos guio sabía más de comunicación que yo. Me dio unos tips para la lectura que me resultaron muy útiles, algo que le agradezco.

Bravo, quien hace semanas fue blanco de la frecuente irritabilidad del presidente Javier Milei, aún reconoce que la emoción por la experiencia vivida, a los pies del monumento legado a nuestro país por la colectividad española, no le permite tomar perspectiva de lo acontecido: “Hay que esperar que baje el polvo de la explosión, con el tiempo podré revisar estas horas”. No es para menos.

-Finalmente, ¿qué opinión le merece el papa León XlV? ¿Cómo lo ve?

-Al Santo Padre lo veo como una persona destacadísima que hará historia en la Iglesia, sobre todo por la edad que tiene. Si la salud lo acompaña, será un Papa con mucha presencia y permanencia en la Iglesia. Su paso ya se nota. Me parece interesantísimo cómo él remarca que es el sucesor de Francisco y, cuando digo esto, no lo digo solo por una cuestión temporal, sino en su accionar como Santo Padre.