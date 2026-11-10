Natalia Pastorutti reveló cómo fue el encuentro privado con el Papa junto a Soledad: “Me emocioné mucho”

La emoción de cantar ante una multitud fue apenas una parte de lo que vivieron ayer Natalia y Soledad Pastorutti. Después de compartir escenario en la previa de la primera misa del papa León XIV en la Argentina, las hermanas participaron de una recepción en la que pudieron saludar al Sumo Pontífice y entregarle un regalo. “Fueron segundos, pero para uno es un montón”, contó Natalia, conmovida.

En diálogo con Facundo Pastor para su programa de Radio La Red, la cantante reveló detalles de ese encuentro y explicó por qué la participación de La Sole en la previa a la Santa Misa en Palermo se mantuvo en secreto. “Sole prefería tenerlo ahí reservado, que sea una sorpresa para todos, para el público y para todos los espectadores”, reveló. Según contó, su hermana también había optado por la cautela ante la posibilidad de que surgiera algún imprevisto y la actuación finalmente no pudiera concretarse.

Soledad y Natalia Pastorutti cantan Alma Misionera

La presentación se realizó en el Monumento de los Españoles, donde Soledad acompañó la espera de los fieles con un repertorio que incluyó “La viajera”, “Oración del remanso” y “Aleluya”. Natalia se sumó para interpretar “Alma misionera” y, sobre el final, hubo tiempo para “A Don Ata” y el tradicional revoleo de poncho. Más temprano, Abel Pintos había cantado “La llave” en el Cottolengo Don Orione. “Fue un momento histórico”, destacó la cantante.

Pero la jornada todavía les reservaba otro momento especial. Según relató Natalia, después de la actuación pudieron seguir la Misa desde un lugar cercano y luego recibieron una invitación para acercarse al Papa. “Estaba súper organizado, todo muy bien ordenado”, recordó sobre el operativo y la ubicación de los asistentes.

Natalia Pastorutti y Soledad Pastorutti Archivo

“Hubo una pequeña recepción en donde había varias personas y tuvimos la oportunidad de saludarlo. Uno le podía expresar lo que sentía, lo que quería decirle”, explicó. En ese momento, subrayó Natalia Pastorutti, estaban sin otros familiares y compartieron ese espacio con más invitados.

Cuando Pastor quiso saber qué había logrado decirle, Natalia describió el momento del encuentro. “Yo me emocioné mucho porque estaba al lado de Sole y, como siempre, ella habla mucho”, bromeó. Fue su hermana quien tomó la iniciativa: le entregó el poncho que había llevado especialmente para él y le contó que también había cantado para el papa Francisco.

Natalia, en cambio, apenas pudo manifestarle su alegría por la visita a la Argentina. Consultada sobre si había llorado, respondió sin vueltas: “Sí, mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Yo soy muy llorona”.

El consejo de La Sole y un video que salió mal

Soledad Pastorutti saludó a los fieles antes de la llegada de León XIV a Palermo (Fuente: Captura de pantalla)

Del intercambio, la cantante destacó especialmente el trato de León XIV, y explicó que fue “muy respetuoso”. “Sentí que ha sido muy cálido, muy generoso, muy respetuoso, de mirarte a los ojos, de darte la mano, de saludar”, describió. También aclaró que todos procuraron ser breves: “Entendemos que no podés quedarte a charlar con él, pero la verdad que ha sido un momento maravilloso”. “Estoy feliz porque esos momentos no se viven todos los días”, sumó.

“¿Hay foto, Nati?”, quiso saber Pastor y de inmediato Pastorutti aclaró que aún no tiene la imagen. Enseguida, compartió su intento de registrar el encuentro con su teléfono, una misión que le salió mal. “Yo puse a grabar el celular cuando nos saludaba y se ven las manos de mi hermana entregándole el poncho y a él saludando. O sea, grabé todo mal”, admitió entre risas. “Yo le dije a Sole ‘lo grabo’, y me dice ‘no, vos viví el momento”. “Así que vivimos el momento porque fueron segundos, pero para uno es un montón. Vivirlo, disfrutarlo y que quede en el corazón es lo más”, completó.

La experiencia tuvo, además, un significado ligado a su historia familiar. “Sobre todo por parte de mi mamá, siempre hemos sido una familia creyente, de ir a misa, de creer mucho en Dios y de tener siempre mucha fe y esperanza”, explicó.

Sobre el final de la charla, Pastor recordó los comienzos de las hermanas en los festivales y destacó la emoción de verlas compartir un escenario en una jornada de semejante alcance. “Yo ahora tengo 44 y empecé a los 13”, recordó Natalia, quien reconoció que todavía le costaba dimensionar lo vivido: “Uno no toma noción, te digo la verdad. Lo vivimos con mucha alegría y con mucho agradecimiento”.