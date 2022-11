Fernando Dente habló luego del tenso cruce con Tomás Holder: “Me puse vehemente”

escuchar

El sábado por la noche, en el programa PH, podemos hablar, se vivió un momento tenso. A partir de una de las consignas que suele brindar Andy Kusnetzoff para disparar el recuerdo de anécdotas emotivas o divertidas entre sus invitados se coló un tema que dio para debate: la homofobia en la sociedad actual. Tentado por la oportunidad, Fernando Dente no pudo más que señalar, con T omás Holder como espectador pero también como blanco de su discurso, la violencia que puede llegar a generar incluso un chiste al respecto . Y fue más allá: le remarcó lo negativo de haberse presentado en el reality con un personaje que decía ser “un poco homofóbico”. Luego de la gran repercusión que tuvo el cruce, Intrusos fue en busca del actor para conocer un poco más sobre su punto de vista.

Desde el Teatro Opera, donde se encuentra realizando audiciones para Heathers, la obra con la que va a debutar como director a mediados del año que viene, Dente blanqueó que después de la emisión del programa tomó dimensión de lo que sucedió. “Cuando me fui dije ´sí, le dije algo, pero estuvo bien´. Y ahora cuando lo escuché dije: ´claro, se ve que me puse vehemente´”, compartió.

En ese momento, Florencia de la V celebró sus palabras durante el programa de Telefe y le dijo que eran necesarias. “Re”, coincidió el actor. Luego explicó que cada ser humano tiene su propia cruz, que lo del colectivo LGTBIQ+ tiene que ver con un tema social y que no coincide en hacer responsables a estos personajes del ciento por ciento de los problemas que genera la homofobia. Por eso, fue importante para él desde ese lugar, “poder hablar con él (por Holder) y empatizar de persona a persona”.

Luego de aclarar que “Gran Hermano es un gran lugar en donde aparecen distintos colores de la sociedad” y que “no dejan de ser personas que representan una parte de la sociedad”, Dente confesó que conoció a Holder en el piso de PH. “Yo lo vi ahí y el pibe estaba súper abierto y también es un personaje que despierta muchas cosas y no está bueno patear a la gente que está en el piso”, reconoció.

“Para mí era muy importante poder decirle al aire, sobre todo, porque él lo había dicho al aire, que es una palabra, la homofobia, que es igual de pesada que decir que uno es nazi”, expresó. “Uno no puede decir ´yo armé un personaje que es de esta manera´ porque hacerse cargo del alcance que puede tener el discurso de uno me parece que es una obligación”, continuó. Así Dente explicó que desde su punto de vista cada uno se tiene que hacer responsable y ser consciente de lo que está hablando.

Para continuar con su línea de pensamiento, Dente señaló la centralidad de la televisión como caja de resonancia de los discursos que allí se generan. “Si bien se dice que la televisión muere, la televisión sigue siendo un espacio que valida”, analizó y recordó el crimen del joven español al que mataron a los golpes en 2021 al grito de “maricón”. “Yo pienso, esos chicos que le pegaron, que estaban en pedo, no estaban en pedo, se habían drogado o no, o estaban sobrios o lo que fuera, siempre escucharon más cosas en la tele que tenían que ver con chistes homofóbicos, encubiertos o no, que discursos que tienen que ver con la inclusión”, agregó.

“Yo siempre pienso que si esto que dice Tomás en Gran Hermano lo escuchan un par de pibes que están ahí, les queda en algún lugar de la cabeza. Y al día siguiente van a bailar y uno del grupo le pinta enojarse porque un chico le está dando un beso a otro chico o una chica a otra chica en el boliche y se empiezan a pegar”, hipotetizó. “Hay algo, por supuesto que Tomás no es responsable en este caso, pero en un punto ¿cuándo sos responsable y cuándo no?”, se preguntó. “Hay que tener empatía. El mundo va hacia un lugar de inclusión. Tenés que ser muy mala leche para estar en contra de eso”, sentenció para redondear la idea.

Por último, cuando le preguntaron si creía que lo de Holder era un personaje o él es realmente homofóbico, Dente se desmarcó. “No tengo idea y la verdad es que no me quita el sueño pero no por él, en general. No creo que nadie vaya a decir ´sí, soy homofóbico´. Me quedaré con la duda. Lo que está bueno es que por lo menos sienta la incomodidad de no hacerlo y que en el próximo Gran Hermano no diga que es homofóbico”. “Lo bueno de esto es que no lo dejamos pasar. Se escuchó como un ´epa´, alerta roja. Y estoy convencido de esto, muchas veces uno repite. Yo no creo que sean malos pibes pero a veces no toman conciencia o les falta información”, cerró a modo de conclusión.

