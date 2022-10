Fernando Dente le puso los puntos en Podemos Hablar a Tomás Holder: “Te lo iba a decir fuera del aire”

escuchar

Fernando Dente y Tomás Holder vivieron el sábado por la noche en PH, Podemos hablar (Telefe) un tenso momento en el que el punto central fue la homofobia. El actor aprovechó el momento del programa para explayarse sobre esa tema y para aclararle algunas cosas en ese sentido al exparticipante de Gran Hermano (Telefe), que se presentó en el reality con un personaje que decía ser “un poco homofóbico”. “Entiendo desde el lugar ingenuo que lo decís, que no lo dijiste siendo consciente del peso que tiene esa palabra”, le espetó el artista al primer eliminado de la casa de GH.

La situación entre Dente y Holder se desencadenó cuando Andy Kusnetzoff, conductor de PH, invitó al “punto de encuentro” del ciclo a los que creen “que todavía hay mucha homofobia en la sociedad”.

Fer Dente le aclara algunos puntos sobre homofobia a Tomás Holder, primer expulsado de GH

Uno de los que se adelantó fue el actor de Kinky Boots, que comenzó contando su propia experiencia con la homofobia: “Yo una vez dije en una entrevista que yo tenía pensamientos homofóbicos y salió en todos lados, pero es la realidad. Me crié en esta sociedad, que te dicen: ‘Esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo’, en tu cabeza queda. Después vos crecés y empezás a discernir”.

A continuación Dente continuó: “Cuando estoy de la mano por la calle con mi novio yo sé que hay algo que estoy haciendo que en mi cabeza me dice ‘comillas, comillas’: ‘Esto está mal. Esto es peligroso. Ojo con esto. Ojo quién te ve’. Elijo hacerlo porque es mi manera de correr ese pensamiento y de avanzar”.

Fer Dente señaló que lo que se dice en la televisión tiene mucha influencia en mucha gente y que los chistes homofóbicos podrían evitarse Captura Telefe

Cuando Kusnetzoff le preguntó si no se sentía libre, el actor y cantante, respondió: “Obvio, porque me crié en una casa, en una sociedad, en el colegio, o en los medios, donde se señalaba, se cargaba. Y pienso que el avance existe, por supuesto, porque las nuevas generaciones nos expresamos, para mí era imposible, impensado en televisión decir que era gay y vivir la vida libremente”.

Más adelante, Dente se refirió al papel de los medios de comunicación en la instalación de ideas o prejuicios con respecto a la homosexualidad. “La gente no es conciente del alcance que tiene su discurso y lo que habilita. Lo que sale en la tele sigue validando, porque la televisión está todo el tiempo acompañando a todos, toda clase social, de toda edad. Si allí escuchás a alguien que hace un chiste homofóbico o lo que sea, o a este p... lo voy a c... a trompadas, vos no sabés a quién le estás mandando el mensaje”.

Luego, Dente aseveró que una persona puede accionar según lo que le llega de la televisión y recordó un hecho criminal que ocurrió en España, donde asesinaron a una persona al grito de “maricón”. “Hay un punto donde, okay, vos no sos responsable, pero si estás en un espacio público, digo ¿Por qué vas a hacer ese chiste?”.

Las palabras de Fer Dente contra Holder

“¿Pero sigue pasando en el aire, sentís que sigue?”, le preguntó el conductor de PH a su invitado. Entonces, Dente se dirigió directamente a Holder, para decir: “Pobre, parece un chiste, Tomás, sé que no lo dijiste, y estoy feliz de conocerte ahora. Vos dijiste una cosa, que yo pensé, se lo voy a decir fuera del aire, pero ahora picó y estamos en PH, cuando dijiste: ‘Hice un personaje para entrar a la casa, que es clasista, homofóbico’, que yo entiendo desde el lugar absolutamente ingenuo que lo decís, pero yo, como alguien gay, que lo ve de afuera digo, claro, ‘hice un personaje que es nazi’...”.

Tomás Holder se había presentado en Gran Hermano como un personaje "un poco homofóbico" instagram.com/tomasholder_

Luego, el actor se refirió a cómo podía llegar ese mensaje a las nuevas generaciones. “¿Sentís que no da ni para hacer chistes?”, volvió a preguntar Kusnetzoff.

“No solo por qué... ahora nosotros conocemos a Tomás, un pibe sensible que nos contó”, dijo Dente y se dirigió directo a Holder: “¿Pero entendés lo que te digo? Porque me sirve como ejemplo perfecto para decir que yo entiendo que no lo dijiste siendo consciente del peso que tiene esa frase y como usaste esa palabra”. “Sí, obvio”, solo respondió el exGran Hermano. .

“Tengo amigos gays, los super banco”

“¿Vos lo dijiste en la casa, Tomás?”, indagó el conductor. “No, no, eso quiero aclararlo, es que salieron noticias falsas diciendo que yo había insultado a la gente homosexual y nunca se me ocurrió decir eso. Las desmintieron en la televisión. También, como dice él, si bien dije que mi personaje era algo homofóbico y eso sí lo dije. No estoy de acuerdo con eso”, dijo Holder.

Tomás Holder se despegó del personaje que creó para el TikTok y para ingresar a GH, que era, según dijo, "un poco homofóbico" Captura Telefe

“No, pero por supuesto que no estás de acuerdo porque nadie puede estar de acuerdo con ser homofóbico -replicó Dente-, con algo que tenga que ver con la violencia y con cosas que, sobre todo, hoy todavía pasan ahora en este momento. Nosotros porque vivimos en una burbuja que está divino vivo acá en Palermo, pero yo de verdad me pregunto qué pasará el día de mañana cuando yo tenga un hijo, ¿en qué mundo va a crecer?”.

“¿Llegan a agredirte cuando te ven de la mano por la calle con tu novio?”, le preguntó entonces el mismo Holder al actor. “No, a mí no me agrede nadie porque me conocen o porque soy muy grandote y meto miedo también (risas), pero sentís miradas”, dijo Dente, ante la atenta vista de Kusnetzoff, Holder y el resto de los invitados al ciclo: Flor Jazmín Peña, Chio y Nito Mestre.

Otra vez al hablar del personaje representado por Holder, Kusnetzoff le dijo: “Pero existe el estereotipo del rugbier así, vos hacés el personaje porque sabés que existe, en tu grupo de amigos hay”. “No, no, en mi grupo de amigos no. Tengo amigos gays y los super banco, me super divierto. En la sociedad en la que yo vivo, amigos, familia, el entorno con los que me junto y en el entorno con el que yo salgo no existe discriminación en ese sentido”, aseguró Holder, en su defensa.

LA NACION