escuchar

Indignada por la devolución del jurado que tuvo la performance de Lola Latorre, su hija, en la pista de Bailando 2023, Yanina Latorre publicó un descargo en sus redes sociales. Fiel a su estilo, la panelista de LAM defendió a su heredera y disparó una polémica frase sobre Pampita Ardohain que de inmediato generó rechazo. “Por ahí, Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo, qué sé yo”, señaló picante. Ayer, en el ciclo que conduce Ángel de Brito, fue la misma Latorre quien reveló cómo reaccionó la modelo y conductora a sus duras palabras.

Llanto en la pista

Lola Latorre se quebró luego de una devolución del jurado

Todo comenzó el viernes pasado cuando Lola recibió la puntuación del jurado tras su baile en la pista del show que conduce Marcelo Tinelli. “Me pasó de largo todo lo que hicieron. Muy correcto, muy perfecto, no se equivocaron, pero sentí que le faltó alma”, arrancó De Brito su devolución. “Van a tener que buscar esa chispa, esa magia”, agregó Pampita. “Eso es lo que les estamos pidiendo. Si no es una coreo más, que mañana no la comento con ninguna amiga. En cambio, las que me gustan las busco, se la mando a alguien y le digo: ‘Mirá esto, mirá lo otro’”, continuó en relación con el trabajo de Lola y su bailarín, Rafa Muñiz.

La conductora le otorgó a la participante un 6 como puntuación y cerró su comentario: “Está bueno que quede el recuerdo, no que pase. Y ustedes no quieren pasar, ustedes quieren llamar la atención y quieren ganar este concurso. Así que, con todo el respeto que les tenemos porque el trabajo lo vemos, no pasen desapercibidos”. Luego de la devolución de Moria, que fue muy positiva, tanto Lola como su bailarín y su coach terminaron llorando.

La reacción de mamá

El día después del baile de Lola Latorre, Yanina Latorre compartió un mensaje a través de un vivo en su perfil de Instagram, donde acumula más de un millón y medio de seguidores. “No lo digo porque sea mi hija porque yo soy súper crítica”, comenzó la panelista. “Yo creo que Lola no es tilinga, no es peleadora . No se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con [Martín] Salwe (...) . Entonces, ahí hay un punto de quiebre, donde ella siempre es solamente baile”, analizó la panelista. Luego, llenó de elogios a su hija: “Es muy educada. Entonces, claro, en ese candombe, vas quedando como muy blanca, muy tranquila, y ahí es donde yo creo que a Ángel puede no gustarle”.

“Lo de Pampita, me extraña un poco”, advirtió de inmediato Latorre en referencia a las palabras de la modelo Y realizó un descargo que causó polémica en las redes sociales. “ Por ahí, Lola es todo lo que Pampita quiso ser y no pudo, qué sé yo. Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco... ser top”, apuntó. Y añadió: “Lo logró, pero le costó. Lola ya nació así de fina, de nacimiento”.

¿Qué dijo Pampita?

Muy pocas veces Pampita levanta el guante de las críticas que recaen sobre su persona y responde, y esta vez no fue la excepción. Sin embargo, aunque la modelo no hizo referencia a lo que sucedió de forma pública, según contó Latorre, sí sentó posición de forma privada . Sentada en su silla de LAM, la panelista compartió la intimidad de ese mensaje, pero antes se defendió de quienes apuntaron en su contra y la trataron de envidiosa.

“Recortaron y editaron porque la palabra envidia no está en el descargo. Dije que me llamaba la atención de Pampita porque la hizo llorar a Lola. Me dio bronca”, comenzó diciendo. “Dije que no es una crítica, que es divina, que logró todo lo que quería, pero Lola es una aspiracional de la mujer que a ella le gusta. Eso es lo que pienso”, continuó.

Por último, y sin dejar de lado su verborrágico tono, la mujer de Diego Latorre reveló que la misma Pampita le mandó un mensaje tras el escándalo. “Hoy me habló cagada de la risa, si no ella sale como una moto y te mata. Me mandó un audio en donde se caga de la risa. No le importa. Me dice: ‘Entendí perfectamente lo que dijiste, es tu hija y me parece bárbaro todo lo que dijiste’. Me felicitó, los cagué a todos”, cerró.

LA NACION

Temas Yanina Latorre