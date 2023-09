escuchar

Tras una semana de espera, Lola Latorre debutó en la pista del Bailando 2023 (América). La hija de Diego y Yanina Latorre sorprendió al jurado con una descomunal performance del ritmo pop 2000 y dejó al descubierto todo su talento y aprendizaje, que le valió un gran puntaje. Pero fue su padre quien no perdió oportunidad ante las cámaras y decidió hacerle un importante reproche a la joven, al revelar que “no la ve nunca”.

Lola Latorre creció ante las cámaras, ya que que sus padres son dos reconocidas figuras del país. Desde muy pequeña, supo que ella también quería ser parte del mundo del espectáculo, siendo el baile su elección. En 2019 hizo su debut en el Bailando (eltrece) con un paso un tanto criticado por su rendimiento. Las críticas se repitieron en 2020 al ser parte del Cantando (eltrece). Sin embargo, esto no fue impedimento para lograr sus objetivos y, en esta versión 2023 del clásico programa de Tinelli, fue por todo y con gran despliegue.

Lola Latorre brilló en la pista del Bailando Instagram: @lolitalatorre

Con la elección de Britney Spears para musicalizar su performance, la joven de 22 años cautivó al jurado y obtuvo 19 puntos, uno de los más altos hasta el momento. Además, Pampita destacó el gran cambio que atravesó la joven: “Otra Lola. Vino con otra pisada escénica, no parece una primera gala. Una evolución del anterior concurso. Dejamos a la adolescente y hoy vino una mujer”.

Por supuesto que el momento fue festejado por la participante, quien tuvo su gran revancha en la pista. Pero fue en la previa en la que mostró otro sentimiento al indicar que está en desacuerdo con su padre, quien tomó el micrófono para hacer un fuerte descargo contra ella en frente de su novio, Felipe Ossana.

El reclamo de Diego Latorre a su hija, Lola: "No la veo nunca"

“Lo apruebo yo al chico”, expresó firmemente Lola al momento que Marcelo Tinelli le consultó sobre su pareja y si su padre aprobaba la relación. En ese sentido, la participante indicó que Diego es un tanto “pesado y celoso”, palabras que dieron pie al exjugador a revelar sus sentimientos y el requerimiento que le puso a su hija.

“No la veo nunca. De vez en cuando podría parar en casa. Vive con nosotros, una vez a la semana si viene”, señaló Latorre, ya que la joven decide pasar las noches en la casa de su pareja. “Tiene que venir a casa, 3 o 4 noches a dormir”, aclaro el exjugador para Lola, lo que no contó con la aprobación del conductor, quien pidió que la dejara ser libre.

Diego Latorre habló sobre cómo es la vida de su hija (Captura video)

Por su parte, Yanina Latorre no coincidió con su esposo, ya que quiere que su hija disfrute de la vida y juventud. Sin embargo, destacó que ahora el problema lo afronta ella ya que debe convivir sola con su pareja, debido a que su hijo adolescente también está poco en la casa. “Yo ya no sé qué hacer cuando lo veo, me escondo”, sentenció la panelista, lo que causó risas entre los presentes.

Por supuesto que este “reproche” en vivo se trató de un pensamiento que mantiene Diego, pero lo planteó con un tanto de humor y así fue tratado el “problema” que lo mantiene ofuscado, respecto a su hija, sin dar detalles en su relación con su yerno.