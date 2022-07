Finalmente, Guillermo Coppola también le hará juicio a Amazon por la serie de Maradona: “Me maltrataron”

Finalmente, y a ocho meses de su estreno, Guillermo Coppola decidió hacerle juicio a la producción de Maradona: Sueño Bendito por haber utilizado su imagen en la serie. Tras confirmar que se suma al reclamo legal de Claudia y sus hijas -Dalma y Gianinna-, el exmanager del futbolista explicó los motivos: “Me maltrataron”, confesó.

Si bien en su momento el empresario deportivo había asegurado no querer inicial acciones legales contra la serie (dijo que ni siquiera la había visto), últimamente -y en sintonía con la confirmación de su propia biopic por Star+, plataforma de Disney- ha demostrado una creciente disconformidad por el uso que hicieron de su imagen dentro de la historia.

“Me maltrataron. Me han dicho que no me deja bien parado. De todas maneras, es ficción y lo entiendo pero yo digo no sólo es el uso sino el mal uso encima” , se quejó Coppola ahora ante las cámaras de Socios del espectáculo, por eltrece

Tras advertir que decidió seguir los mismos pasos que Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna Maradona, el exmanager del Diez reveló: “Se están encargando mis abogados junto con Fernando Burlando y Leguizamón de hacer una presentación siguiendo un poco lo de Claudia, lo de las nenas (Dalma y Gianinna) y lo del doctor Bilardo. Gente que ha estado al lado de Diego siempre con buena onda y que se siente dolida por el maltrato”.

“Me mostraron como un Guillermo despreocupado, como que nada me importaba, o que me importaba más una pantufla que llevar a Diego a que lo atiendan. A que lo atiendan lo llevé arriba de una camioneta. Lo subimos con el médico que fueron los que le salvaron la vida en realidad”, advirtió.

Leonardo Sbaraglia en el papel de Guillermo Coppola para la serie Maradona: Sueño Bendito

Mientras recordó su distancia con Maradona en el último tiempo, Coppola hizo una especie de meaculpa al respecto: “Es una crítica que me hago porque a lo mejor lo tendría que haber intentado [acercado]. Últimamente lo vi en canchas, pero ya no era el mismo. Era un Diego triste y me decía: ‘llamame, llamame’. A la vista de todos fueron las últimas cosas que vivimos juntos”, relató en referencia al abrazo que se dieron en el homenaje que le hicieron a Maradona, por aquel entonces DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, en la cancha de Quilmes.

La palabra de Leo Sbaraglia

A cargo de interpretar -al igual que Jean Pierre Noher- a Guillermo Coppola en la ficción de Amazon Prime Video, Leo Sbaraglia aportó su mirada sobre esta nueva polémica.

“ Guillermo fue un gran tipo conmigo, me abrió las puertas de su corazón, de su amistad y nosotros lo hicimos y lo trabajamos desde el lugar de más afecto, amor y respeto posible. Después lo que se pueda interpretar de eso, es muy personal”, dijo el actor que tuvo una gran actuación dentro de la biopic.