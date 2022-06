Guillermo Coppola adelantó detalles de su serie biográfica: ¿qué famoso actor lo interpretará?

Finalmente, Guillermo Coppola tendrá su propia biopic. Con el género en auge en el mundo de las series, el representante de Diego Maradona en sus años dorados no dejó pasar la oportunidad y cerró acuerdo con la plataforma Star+ para tener, al igual Diego o Ricardo Fort, su propia serie biográfica titulada, en principio, Guillermo Coppola, el representante.

“Se viene la serie”, abrió entusiasmado la nota con Alejandro Guatti, periodista de Intrusos en el Espectáculo, por América TV. Acto seguido, relató, entre orgulloso y emocionado: “Te distinguen buscándote para hacer tu serie. No una plataforma. Varias ”.

“Se firmó, lo hicimos con Disney”, informó luego, y confirmó que el actor que se pondrá su traje será nada más y nada menos que Juan Minujín. “Me encanta que Minujín haga de mí” , confesó, y contó que está llamando a los protagonistas de su historia uno por uno y que les explica que si hay modificaciones va a ser él quien se los haga saber. “Pido permiso. Conmigo no lo hicieron”, puntualizó, en alusión a la serie de Maradona, donde Coppola fue interpretado por Leonardo Sbaraglia y Jean Pierre Noher.

Jean Pierre Noher interpretó a Guillermo Coppola en la biopic Maradona: Sueño Bendito instagram

Sobre el personaje de Diego Maradona, Coppola aseguró que todavía no se sabe qué actor lo va a interpretar. “Recién estamos en las preliminares, pero por supuesto pediría la autorización que corresponde”, aclaró. “La serie son siete u ocho capítulos de los cuales, Diego estará en dos ”, completó.

En el piso, Maite Peñoñori contó que Juan Minujín será el único actor que represente a Coppola, salvo que se necesite un niño para recrear su infancia, y que abarca su vida desde que era empleado bancario hasta el año 2000, aproximadamente.

Luego, Marcela Tauro contó que Coppola efectivamente está comunicándose con los personajes que van a ser representados y que ya habló con Susana. “¿Quién va a hacer de mi?” , le preguntó la diva de los teléfonos. La periodista contó que a Susana le gustó cómo la interpretó Celeste Cid (en la serie sobre Carlos Monzón), y no en cambio la recreación de la China Suárez, en la biopic de Sandro.

El enojo con la serie de Maradona

Si bien aclaró que no iba a iniciar acciones legales, Coppola se mostró molesto con los productores de la serie Maradona: Sueño bendito cuando se estrenó por Amazon Prime y señaló la escena que le causó enojo: la secuencia en la trasladan al Diez a un hospital de Punta del Este.

Era el 4 de enero de 2000, y Diego Maradona -con 39 años- debía ser internado por una sobredosis. Pese a la gravedad, la ficción muestra a un Coppola (interpretado por Jean Paul Noher) más preocupado por evitar un revuelo mediático que por la salud del jugador . Tan es así que frena a cargar nafta y, de pasada, se toma un café en la estación de servicio mientras Diego peleaba por su vida.

En aquel entonces, en comunicación con TV Nostra, el empresario reveló cómo fue esa secuencia: “El médico, con muy buena intención, dice que llamemos a la ambulancia [del sanatorio Cantegrill]. Era razonable y lógico, pero la ambulancia iba a tardar 40 minutos [hasta el Policlínico La Barra] y otros 40 para regresar al Cantegrill. Le dije: ‘Doctor, subámoslo a la camioneta y nos ahorramos un tramo’”.

Guillermo Coppola y su último encuentro público con Diego Maradona, en el homenaje que le hicieron al astro en la cancha de Quilmes

De este modo, puntualizó que tardaron 32 minutos, incluso a pesar de que él tuvo que frenar a cargar nafta. “No pedí café porque no tomo café, pero no importa. Tomé durante 21 años en el banco. Llegaba el cliente, ¿y qué le ofrecías? Un café y un cigarrillo”.

Coppola dijo que sintió que en ese momento Maradona podría haber muerto. “Yo lo hubiese contado de forma más dramática. No se contaron las horas previas, ¿qué pasó?, ¿dónde fue Diego?, ¿por qué lo encontré como lo encontré? Era mucho más dramática la situación, y que yo pidiera café no tiene nada que ver”.

En relación a esto, el exrepresentante del astro del fútbol recordó lo que declaró Diego en la primera entrevista que brindó tras la internación en Punta del Este: “Guillermo me salvó la vida”. Sin embargo, Coppola aclaró: “Lejos estuve yo de salvarle la vida. La vida se la salvaron los médicos”.

Guillermo Coppola destrozó la serie Maradona: Sueño bendito

Durante esa entrevista reflexionó sobre el lugar que ocupa en la ficción: “Me toca ser el villano, ¿cuál es? ¿Les parece que la ficción puede dañar la imagen de una vida ya transcurrida y hecha? Estoy grande, pasé los 70 ampliamente. Tuve antes de Diego 183 futbolistas, con familia, con mujeres, con hijos, con padres... ¿Les parece que, a esta altura, con el camino casi recorrido de la vida me puede preocupar una ficción?”.

Coppola destacó en ese momento que se trató de una serie “que firmó Diego”; y que por eso, había decidido no acudir a la Justicia. “Diego me regaló una vida de película que me permitió ser el representante de Dios y ser el manager de los managers: el Guillote. Esta es mi vida. ¿Les parece que yo puedo reclamar algo a esta altura de la vida?”.

Además, destacó la labor del primer representante de Diego, Jorge Cyterszpiler: “Hizo todo mejor que yo. Hizo Boca-Argentinos, Argentinos-Barcelona, Barcelona-Napoli. Yo llegué tarde. Hice la renovación del contrato con el Napoli. Fue lo único que hice, pero feliz de haber vivido 16 años al lado del más grande”, concluyó.